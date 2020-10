Sci-Fi und Horror bei Amazon Prime: 22 neue Filme und Serien zum Wochenende

Es gibt neue Filme im Angebot von Amazon Prime. Die besten stellen wir euch in der Übersicht vor. Die Highlights sind Surrogates, The Strangers und Bombshell.

Mit den Neustarts der Woche bei Amazon könnt ihr euch ein gemütliches Wochenende bereiten. Das Programm steht, wie wohl auch in den nächsten 14 Tagen, ganz im Zeichen des Horrors. Damit meine ich nicht (nur) Bruce Willis' Haarteil in Surrogates, sondern vor allem die Neuzugänge The Strangers, Evil Eye und Nocturne. beiden letzteren stammen aus dem Horrorpaket von Blumhouse.

Horror, Bruce Willis und Charlize Theron: Die 5 besten Neustarts bei Amazon Prime

Darum geht es: Ein Student wird auf mysteriöse Weise ermordet. Im Zuge ihrer Ermittlungen finden die FBI-Agenten Greer (Bruce Willis) und Peters (Radha Mitchell) heraus, dass der Tote mit Schöpfer eines revolutionären Hightech-Systems in Verbindung stand. In dieser Welt lassen sich makellose Roboterkopien von Menschen herstellen – gesunde, fitte und gutaussehende Maschinen, die sich gemütlich vom Wohnzimmersofa aus steuern lassen.

Moviepilot-Wertung: 6.5

Bombshell: Medienthriller mit Charlize Theron

Darum geht es: Jay Roachs Drama Bombshell arbeitet nach wahren Begebenheiten den Skandal um Fox-News-Chef Roger Ailes auf, als eine Gruppe Frauen beschließt, die toxische Arbeitsatmosphäre nicht länger hinzunehmen.

Moviepilot-Wertung: 6.5

The Strangers: Invasion-Horror mit Liv Tyler

Darum geht es: Als Kristen (Liv Tyler) und James (Scott Speedman) abends von der Hochzeit von Freunden in ihr abgelegenes Ferienhaus fahren, ahnen sie noch nicht, dass ihnen die schlimmste Nacht ihres Lebens bevorsteht. Das Paar ist mit sich selbst beschäftigt, als es an der Tür klopft.

Moviepilot-Wertung: 6.3

Darum geht es: Im Zentrum von Evil Eye steht eine scheinbar perfekte Romanze, die sich in einen Albtraum verwandelt, als eine Mutter davon überzeugt ist, dass der Freund ihrer Tochter ein düsteres Geheimnis hat.

Moviepilot-Wertung: 3.2

Darum geht es: Nocturne handelt von einer talentierten aber schüchternen Pianistin an einer Elite-Akademie für klassische Musik. Als sie das Notizbuch eines verstorbenen Mitschülers findet, kann sie ihrer Zwillingsschwester, die sonst in allem besser ist, endlich die Stirn bieten.

Moviepilot-Wertung: 5.0

Alle weiteren Filme bei Amazon Prime

I, Frankenstein

Tommaso und der Tanz der Geister

Mercenary: Absolution

Robot Maniac

Mein Weihnachtstraum

Dilwale Dulhania Le Jayenge - Wer zuerst kommt, kriegt die Braut

Bodies at Rest

Criminal Activities

Rosalind Leigh

For Love or Money

Leben, Liebe und Tod des Obersten Wolodyjowski

Demon Resurrection

Brawler

The Thirsty Dead

Desert of Blood

Rage to Kill

Wolfblood - Staffel 1

Horror-Serie zum Streamen: Spuk in Bly Manor & Hill House

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen der Netflix-Serie:

Wir diskutieren, was wir an Mike Flanagans Horrorfilmen und -serien lieben und im Speziellen an Hill House & Bly Manor. Außerdem erklären wir, warum wir von Bly Manor enttäuscht waren und die Serie sich trotzdem lohnt.

