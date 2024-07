Seit 7 Jahren steht Sherlock Staffel 5 vor einem Problem: Jetzt starten nächstes Jahr gleich 3 (!) neue Sherlock-Serien als Ersatz

Fans der Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch warten seit Jahren auf eine 5. Staffel. Während die Produzenten ein großes Problem lösen müssen, starten demnächst schon 3 andere Sherlock-Serien.

Wann kommt Sherlock Staffel 5? Diese Frage quält Fans der britischen Krimi-Serie bereits seit der letzten Episode vor sieben Jahren und nicht mal der weltbeste Detektiv vermag eine Antwort darauf zu finden. Der Co-Schöpfer und Autor Steven Moffat verrät nun, welches Problem den spannenden Plänen für eine Film-Fortsetzung im Wege steht. Aber keine Sorge, nächstes Jahr kommt massiv Ersatz.

Statt Sherlock Staffel 5 ist ein Film geplant: Jetzt liegt es nur an Benedict Cumberbatch und Martin Freeman

Moffat, der in Großbritannien derzeit seine neue Thriller-Serie Douglas Is Cancelled bewirbt, erklärt gegenüber Metro , woran ein Revival der BBC-Serie scheitert:

Ich würde es morgen tun. Ich meine, Arthur Conan Doyle hat 60 Romane geschrieben. Es ist kein Format, das sich abnutzt. Sherlock Holmes wird sich nie abnutzen. Ich würde es absolut gerne wieder tun. Ich bin bereit, aber man braucht die beiden großen Stars. Das ist das Problem.

Schaut euch hier den Trailer zu Sherlock Staffel 4 an:

Sherlock - S04 Trailer (Deutsch) HD

Erst vor wenigen Monaten erklärte auch Moffats Sherlock-Kollege Mark Gatiss (Serien-Co-Schöpfer und Mycroft-Darsteller), dass das Interesse an einer Fortsetzung groß ist. Die vollen Terminpläne des viel beschäftigten Holmes-Watson-Duos Benedict Cumberbatch und Martin Freeman machen es jedoch sehr schwer, einen Film zu drehen oder gar eine ganze 5. Staffel.

Krimi-Ersatz kommt: Nächstes Jahr starten gleich 3 neue Sherlock-Serien

Dass sich die Popularität von Sherlock Holmes nicht abnutzen wird, zeigt das große Interesse Hollywoods an weiteren Verfilmungen rund um den von Arthur Conan Doyle erschaffenen Meisterdetektiv. Und während wir weiterhin auf ein Update zu einer waschechten Sherlock-Fortsetzung mit Benedict Cumberbatch warten, ist dreifacher Serien-Ersatz in Arbeit:

Young Sherlock ist eine Amazon-Serie über den 19-jährigen Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin), der in einen Mordfall an der Oxford Universität verwickelt wird und dabei seinen allerersten Fall untersucht. Inszeniert wird die achtteilige Serie von Shelock-Experte Guy Ritchie.

ist eine Amazon-Serie über den 19-jährigen Sherlock Holmes (Hero Fiennes Tiffin), der in einen Mordfall an der Oxford Universität verwickelt wird und dabei seinen allerersten Fall untersucht. Inszeniert wird die achtteilige Serie von Shelock-Experte Guy Ritchie. Sherlock & Daughter entsteht beim US-Sender The CW und vereint den Meisterdetektiv (David Thewlis) mit seiner amerikanischen Tochter Amelia. Gemeinsam müssen sie den mysteriösen Tod ihrer Mutter und eine globale Verschwörung aufklären.

entsteht beim US-Sender The CW und vereint den Meisterdetektiv (David Thewlis) mit seiner amerikanischen Tochter Amelia. Gemeinsam müssen sie den mysteriösen Tod ihrer Mutter und eine globale Verschwörung aufklären. Watson wird für den US-Sender CBS produziert und wählt einen ungewöhnlichen Ansatz. Die Krankenhaus-Serie mit Krimi-Elementen folgt John Watson (Morris Chestnut), der nach dem Tod von Sherlock Holmes als Arzt seltene Erkrankungen untersucht – und nebenbei noch Moriarty das Handwerk legen muss.

