Serienkiller bei Netflix: Marvel-Star wird im Trailer zu neuer Horrorserie zu realem Monster

Der erste Trailer zur neuen Netflix-Serie vom American Horror Story-Schöpfer ist da. Ein Marvel-Star lehrt euch darin als Serienkiller Jeffrey Dahmer das Fürchten.

Netflix läutet die Halloween-Saison ein und bringt uns in Kürze eine Horrorserie über einen der bekanntesten und grausamsten Serienmörder der Geschichte. Für seine neue Show setzt American Horror Story-Schöpfer Ryan Murphy erneut auf das Talent von Marvel-Star Evan Peters, der in der Kult-Anthologie schon mehrfach furchteinflößende und psychotische Killer verkörperte. Jetzt wird er zu Jeffrey Dahmer.

Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer lautet der unnötig komplizierte Titel des 10 Folgen langen Serienkiller-Biopics. Nun hat Netflix endlich den ersten Trailer veröffentlicht, in dem euch Evan Peters als profiliertes Horror-Monster Dahmer garantiert einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt.



Netflix-Horror: Der Dahmer-Trailer entfesselt Evan Peters als schauderhaften Killer

Entwickelt wurde die True Crime-Horrorserie Dahmer von Ryan Murphy und Ian Brennan, die in der Vergangenheit bereits gemeinsam unter anderem die Horror-Comedy Scream Queens erschufen und für Netflix an den Serien The Politician, Hollywood, Ratched und Halston werkelten.



Hier gibt's den deutschen Trailer zum Netflix-Horror Dahmer zu sehen:

Dahmer: Monster Die Geschichte von Jeffrey Dahmer - Trailer (Deutsch) HD

Erzählt wird die Geschichte des Serienmörders Jeffrey Dahmer aus Sicht seiner Opfer. Zwischen den Jahren 1978 und 1991 ermordete der auch als Milwaukee-Kannibale bekannte Dahmer insgesamt 17 junge Männer und ging dabei besonders grausam zur Sache. Sexueller Missbrauch, Verstümmelung, Kannibalismus und Nekrophelie gehörten zu seinem Modus Operandi.



Die Dahmer-Serie soll in 10 Episoden einen besonders spannenden und erschütternden Blick nicht nur auf die Taten des Killers werfen, sondern vor allem auch auf die Inkompetenz der Polizei, die seine Taten lange vorher hätte stoppen können. Zur Besetzung gehören neben Evan Peters unter anderem auch Richard Jenkins (The Shape of Water), Niecy Nash (Scream Queens) und Colin Ford (Under the Dome).

Jeffrey Dahmer wurde 1991 endlich geschnappt, als seine Mordlust eskalierte. Seine Haftstrafe (16 Mal lebenslänglich) konnte er nicht verbüßen. Im Alter von 34 Jahren wurde er im Gefängnis erschlagen.

Wann startet die Serie Dahmer bei Netflix?

Beim Streaming-Gianten geht es Schlag auf Schlag. Nachdem der erste Trailer veröffentlicht wurde, steht der Start von Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer schon kurz bevor. Alle 10 Episoden des True Crime-Thrillers landen am 21. September 2022 im Abo von Netflix.

Passend zum Trailer hat Netflix auch das erste Poster zu Dahmer veröffentlicht, das schon jetzt absoluten Horror verspricht:

© Netflix Dahmer

Wer noch mehr zu Jeffrey Dahmer erfahren will, muss nicht lange warten. Bereits am 7. Oktober veröffentlicht Netflix die True Crime-Doku Jeffrey Dahmer: Selbstporträt eines Serienmörders. Diese präsentiert Tonaufnahmen, auf denen der Killer selbst seine schaurigen Taten schildert.

