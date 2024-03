Serienkiller-Hit von Netflix endet bald: You Staffel 5 enthüllt auf erstem Bild, was Fans seit über 5 Jahren vermissen

Netflix gewährt nach einem Jahr Funkstille den ersten Einblick in das große Finale der Serienkiller-Erzählung You. Außerdem gibt es ein paar starke Cast-Neuzugänge für die 5. Staffel.

Im März 2023 endete die 4. Staffel von You und obwohl Netflix kurz darauf Staffel 5 als You-Serienfinale verkündete, hörten wir anschließend lange nichts mehr von Serienmörder Joe. Doch nun haben die Dreharbeiten zur letzten Staffel begonnen und zusätzlich zum ersten Set-Bild bekommt Hauptdarsteller Penn Badgley auch neue Co-Stars – einen davon sogar in einer Doppelrolle.

Erfüllter Fan-Traum: Netflix' You kehrt für das Serien-Finale von Staffel 5 an den Anfang zurück

You erzählt seit 4 Staffeln vom charismatischen Buchhändler, Stalker und Mörder Joe Goldberg (Penn Badgley). Die 5. Staffel soll die Serie bei Netflix beenden und so kehrt der obsessive junge Mann treffender Weise an den ikonischen Ort zurück, wo alles begann: nach New York City. Das zumindest beweist das diese Woche veröffentlichte erste Bild der Serienkiller-Serie:



Nach New York in Staffel 1, Los Angeles in Staffel 2, einem amerikanischen Vorstadt-Leben in Staffel 3 sowie Staffel 4 von You in London schließt sich der Kreis des Psychothrillers in Staffel 5 mit der Netflix-Rückkehr in den Big Apple. Hier war bereits die 4. Staffel ganz am Schluss angekommen, nachdem Joe Kate (Charlotte Ritchie) geheiratet und mit ihr das Familien-Imperium ihres toten Vaters Tom Lockwood (Greg Kinnear) übernommen hatte.

Diese Cast-Neuzugänge stoßen zu 5. Staffel von Netflix' You

Kate soll insgesamt sechs Geschwister haben. Entsprechend gehören die Stars in der You-Besetzung von Netflix' fünfter Staffel laut Variety zu Kates (neidischen?) Brüdern und Schwestern:

Anna Camp (Pitch Perfect) spielt in einer Doppelrolle die Zwillingsschwestern Raegan und Maddie Lockwood, also Joes Schwägerinnen. Während Raegan als CFO von Lockwood Corp knallharte Macht-Ambitionen hat, ist Maddie eine eher flatterhafte Gesellschaftsdame, aber trotzdem eine meisterhafte Manipulatorin.



(The Flight Attendant) spielt Teddy Lockwood, der als weiterer Schwager von Joe zwar scharfzüngig, aber auch loyal und ein empathischer Vertrauter sein soll. Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) stößt ebenfalls zum You-Cast von Staffel 5 und wird die Buchhändlerin Bronte in Joes Geschäft verkörpern.



Universal / HBO Max / Blue Fox Ent. You-Cast Staffel 5: Anna Camp, Griffin Matthews & Madeline Brewer

Fans fragen sich außerdem weiterhin, ob es in Staffel 5 noch das ersehnte Wiedersehen mit Jenna Ortegas You-Figur geben wird.

Wann startet die 5. Staffel You bei Netflix?

Da die Dreharbeiten zum Serienfinale gerade erst begonnen haben, hat Netflix noch keinen konkreten Starttermin für die Streaming-Veröffentlichung von Staffel 5 bekannt gegeben. Erwarten können wir die allerletzte You-Rückkehr jedoch frühestens Ende 2024, vielleicht auch erst Anfang 2025.

