"Sie werden ihn zurückbringen": Marvel-Star Josh Brolin teast Thanos-Rückkehr ins MCU

Nachdem der schnippsende Handschuhträger Thanos im MCU eigentlich besiegt schien, äußert sich sein Darsteller Josh Brolin nun unerwartet zur Rückkehr des großen Bösewichts.

Beim Blick auf das Marvel Cinematic Universe sind sich die meisten Fans vermutlich einig, dass Thanos (Josh Brolin) der bisher beste Bösewicht war. Er wurde in Avengers 4: Endgame von den rächenden Superheld:innen besiegt. Doch heißt das, dass der violette Weltenzerstörer nie wieder ins MCU zurückkehren kann? Sein Darsteller machte nun erste Andeutungen zu einem Wiedersehen.

Kehrt Thanos zurück, um einen Todes-Rekord im MCU aufzustellen?

Thanos starb in Avengers: Endgame gleich zweimal. In der animierten Marvel-Serie What If...? segneten diverse Varianten des Schurken das Zeitliche und auch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness töteten die Illuminati eine Thanos-Version. Doch wer glaubt, dass diese Bedrohung damit endgültig aus dem MCU beseitigt wurde, irrt. In einem Interview in Vorbereitung auf seinen Auftritt in Dune: Part Two verriet Thanos-Schauspieler Josh Brolin Comicbook nämlich:

Disney MCU-Bösewicht Thanos (Josh Brolin)

Wisst ihr, ich höre durch die Gerüchteküche, sie werden ihn zurückbringen. Es gibt ja die What if-Serie und da haben wir einen anderen Thanos. Aber ich weiß nicht, ob sie ihn in der Marvel-Welt zurückbringen würden. Ich wusste nicht, dass er der am häufigsten getötete Marvel-Bösewicht ist. Man lernt jeden Tag etwas Neues.

Da Josh Brolin sehr allgemein von Gerüchten spricht, bleibt leider unklar, ob er diese als internen Buschfunk hinter den Kulissen oder anderswo aufgeschnappt hat. Für Avengers 5 und Avengers 6: Secret Wars wurde mit Kang, dem Eroberer bereits ein neuer großer Schurke aufgebaut, auch wenn sich dieser durch den Rauswurf von Jonathan Majors aktuell (zumindest schauspielerisch) neu ausrichten muss. Könnte eine Variante von Thanos am Ende vielleicht auf der Seite des Helden-Teams einen erneuten Auftritt hinlegen? Das Multiversum macht alles möglich.

Podcast zu Loki Staffel 2: Lohnt sich die Rückkehr und wie verändert sie das MCU?

Die 2. Staffel von Loki ist endlich bei Disney+ gestartet und erzählt ein abgefahrenes Zeitreise-Abenteuer im Marvel Cinematic Universe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach zwei Jahren kehrt der Gott des Schabernacks zurück! Wir haben uns den Auftakt der Serie angeschaut und sprechen in der neuen Ausgabe von Streamgestöber über die ersten beiden Folgen samt Theorien für die MCU-Zukunft.