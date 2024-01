Nach Marvel-Rauswurf von Jonathan Majors: Jetzt könnte ein The Walking Dead-Star der neue Oberschurke im MCU werden

In Zukunft spielt Jonathan Majors nicht mehr den Bösewicht Kang im Marvel Cinematic Universe. Einem Gerücht zufolge könnte nun ein The Walking Dead-Star die Rolle übernehmen.

Das Marvel Cinematic Universe steht vor seiner bisher größten Herausforderung. Jonathan Majors wurde mit Auftritten in Quantumania und Loki zuletzt als großer Bösewicht der laufenden Multiverse-Saga aufgebaut. Nachdem der Kang-Star im vergangenen Jahr angeklagt und wegen Körperverletzung und Belästigung verurteilt wurde, folgte die Entlassung aus dem MCU.

Wie soll die Superheldenreihe ohne Jonathan Majors weitergehen? Derzeit stehen für Marvel 2 Optionen im Raum. Entweder wird die Rolle neu besetzt oder das MCU könnte einen neuen Oberschurken in Kangs Fußstapfen treten lassen. Laut eines neuen Gerüchts könnte ein passender Kandidat für Kang 2.0 schon gefunden sein.



Marvel könnte den Avengers-Schurke Kang neu besetzen und Colman Domingo soll der passende Kandidat sein

Dem gut vernetzten Branchen-Insider Daniel Richtman zufolge, soll Marvel Studios den aus Fear the Walking Dead bekannten Schauspieler Colman Domingo in Betracht für eine Neubesetzung von Kang dem Eroberer ziehen, wie CBR berichtet. Sollte sich das Studio tatsächlich für eine Fortführung des Kang-Charakters entscheiden, könnte Domingo die Rolle von Jonathan Majors übernehmen.

Eine offizielle Entscheidung, wie es mit oder ohne Kang in Zukunft weitergeht, gibt es noch nicht. Die Meldung ist daher erstmal nur ein Gerücht und sollte von Fans mit Vorsicht genossen werden.

AMC Colman Domingo in Fear the Walking Dead

Auch wenn er 20 Jahre älter ist als Jonathan Majors, wäre Colman Domingo sicher eine spannende Wahl für die Rolle des MCU-Schurken Kang. In der Zombie-Serie Fear the Walking Dead verkörperte er acht Staffeln lang den zwielichtigen Überlebenden Victor Strand und glänzte in der HBO-Serie Euphoria in einer Nebenrolle als Ex-Junkie Ali. Erst im November 2023 startete auf Netflix Domingos Biopic Rustin über den homosexuellen Bürgerrechtsaktivisten Bayard Rustin.



Colman Domingo wäre nicht der erste Star aus dem The Walking Dead-Universum, der eine Rolle im Marvel Cinematic Universe übernimmt. Unter anderem Danai Gurira, Michael Rooker, Jon Bernthal und Lauren Ridloff waren bereits in Marvel-Projekten zu sehen. Demnächst folgt auch Steven Yeun dem Ruf ins MCU und wird als Superheld Sentry in Thunderbolts auftreten.

