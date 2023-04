So sehen William und Kate in The Crown aus: Erste Bilder aus 6. Staffel der Netflix-Serie

Die 6. und letzte Staffel von The Crown kündigt sich mit ersten Bildern an. Zum ersten Mal tauchen Prince William und Kate Middleton als Figuren in der gefeierten Netflix-Serie auf.

Netflix hat die ersten Bilder aus der 6. Staffel von The Crown veröffentlicht. Noch dieses Jahr soll die Serie über das britische Königshaus zu Ende gehen. Nachdem wir uns zuletzt in den 1990er Jahren bewegt haben, kommt die Geschichte langsam, aber sicher im 21. Jahrhundert an. Vor allem zwei Figuren werden dabei spannend. The Crown Staffel 6: Netflix enthüllt die ersten Bilder von Prince William und Kate Middleton Die Rede ist von Prince William und Kate Middleton. In der 6. Staffel von The Crown übernimmt der noch relativ unbekannte Ed McVey den Part von Prince William. Meg Bellamy, ebenfalls eine Newcomerin, schlüpft derweil in die Rolle von Kate Middleton. Nachfolgend könnt ihr euch die ersten Bilder der beiden anschauen. Darüber hinaus kehren einige bekannte Gesichter in der 6. Staffel von The Crown zurück. Nachfolgend findet ihr den kompletten Hauptcast im Überblick: Imelda Staunton als Queen Elizabeth II

Jonathan Pryce als Prince Philip

Lesley Manville als Princess Margaret

Dominic West als Prince Charles

Elizabeth Debicki als Princess Diana

Claudia Harrison als Princess Anne

Olivia Williams als Camilla Parker Bowles

Bertie Carvel als Tony Blair

Salim Dau als Mohamed Al Fayed

Khalid Abdalla als Dodi Fayed

Luther Ford als Prince Harry Wann startet The Crown Staffel 6 bei Netflix? Das konkrete Startdatum der 6. und letzten Staffel von The Crown steht noch nicht fest. Da es aber jetzt schon die ersten Bilder gibt, dürfen wir davon ausgehen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis der Trailer veröffentlicht wird und den Start enthüllt.