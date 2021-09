Spannendste Thriller-Rückkehr des Jahres: Neuer Dexter-Trailer verrät 3 große Enthüllungen vor Staffel 9

Der neuste Trailer zur Dexter-Rückkehr in Staffel 9 bringt zwei alte Bekannte, einen dunklen Twist und viele Anspielungen an die alte gefeierte Thriller-Serie mit sich.

Dexter will offenbar zu seiner Rückkehr am 7. November 2021 keine Geheimnisse mehr vor uns haben. Denn der zweite lange Trailer zur heiß erwarteten Serienkiller-Rückkehr legt als eisiger Thriller erstaunlich viele Wendungen der 9. Staffel bereits jetzt offen.



Dexter-Trailer zur 9. Staffel liefert uns 3 verblüffende Erkenntnisse

Während der erste lange Dexter-Trailer zu Staffel 9 uns noch ins frostige neue Ambiente der neuen Heimat von "Jim Lindsay" (Michael C. Hall) einführte, hält der zweite Einblick zur Serien-Rückkehr namens Dexter: New Blood mit den großen Geschützen nicht mehr hinterm Berg:

Seht den neuen Thriller-Trailer zu Dexters Staffel 9-Rückkehr

Dexter: New Blood - S09 Trailer (English) HD

Manches bleibt offenbar auch in der 9. Staffel von Dexter beim Alten: Dexter fügt sich einmal mehr in die Rolle des gutgelaunten Nachbars und Sonnenscheins ein, der mit Donuts seine Arbeitsbeziehungen stärkt. Er fühlt sich aber weiterhin als Wolf unter Schafen. Auch dann, wenn er sich als "weiterentwickeltes Monster" bezeichnet. Spannend im Trailer sind hingegen 3 große Erkenntnisse:

1. Dexter hat in Staffel 9 eine neue "Rita"

Als wir Dexter in Staffel 1 kennenlernten, hatte er sich eine Freundin als Tarnung zugelegt, um besser als "normaler Mensch" durchzugehen. Diese Taktik scheint er auch zu seiner Rückkehr zu verfolgen. Nach dem Verlust seiner Ehefrau Rita vor vielen Jahren, heißt seine neue Partnerin Angela Bishop (Julia Jones) und ist Polizistin in Dexters neuem Heimatort Iron Lake.

© Concorde/Showtime Dexters Freundinnen: Angela und Rita

Inwiefern auch in Dexter: New Blood echte Gefühle des Serienkillers ins Spiel kommen, ist unklar. Auffällig hingegen ist, dass die Nähe zu der Gesetzeshüterin ihm praktische Einblicke ins Polizei-Geschehen gewähren dürften. Auch wenn Dexter selbst nicht mehr als Blutspuren-Analyst (sondern mit neuem Job als Verkäufer im Sport- und Jagd-Geschäft) tätig ist.

2. Debra ist zurück ... als Dexters dunkle Begleiterin?

Das Wiedersehen mit Dexters toter Schwester Debra hat sich schon eine Weile angekündigt, ist nun aber unumstößlich bestätigt. Als geisterhafte Erscheinung wird sie durch Dexters neues Leben spuken - jedoch anders als gedacht.

© Showtime Dexter: New Blood holt Debra zurück

"Du bist ein Serienkiller. Du liebst es, mit deinen Morden davonzukommen und kannst es gar nicht erwarten, wieder zu töten", hören wir Debra im Trailer sagen. Wir hatten bislang angekommen, dass sie schlicht die Rolle des sichtbaren Gewissens einnehmen würde, die Dexters Ziehvater Harry in Staffel 1 bis 8 inne hatte. Staffel 9 geht aber offenbar düsterere Wege: So wie sie Dexter anstachelt, klingt sie eher nach seinem personifizierten Serienkiller-Trieb, also dem "dunkeln Begleiter", den er zu unterdrücken versucht.

Da passt es, dass in Dexter: New Blood ein paar Jugendliche verschwinden. Wenn das nicht die ideale Gelegenheit ist, Dexters inneres Monster wieder zu entfesseln. So wie Debra sich gegen Ende des Trailers über ein paar Fotos beugt, will sie offenbar auch im Jenseits ihre Polizisten-Rolle (mit dunklem Twist) beibehalten.

3. Dexter: New Blood feiert Vater-Sohn-Reunion, denn Harrison ist zurück

Die größte Katze wird aber am Ende des Dexter-Trailers aus dem Sack gelassen: Denn niemand anderes als Dexter Sohn Harrison (Jack Alcott) macht ihn nach 8 Jahren Trennung ausfindig. Aus dem Kleinkind, das mit Hannah nach Südamerika ging, ist nun ein Teenager geworden.

Die Entscheidung, Harrison (der in der Cast-Liste bislang den Namen Randall trug) nicht schon an Dexters Seite einzuführen, sondern ihn in Staffel 9 auf der Bildfläche erscheinen zu lassen, ist spannend, denn sie bringt Konflikte mit sich. Gefährdet der Sohn die neue Identität des Vaters? Kann Dexter ihn in sein neues Leben integrieren? Oder sollten wir auf die bereits kursierenden Theorien hören, die weissagen, dass der als Kind wie sein Vater traumatisierte Harrison am Ende gar Dexter töten könnte?

Dexter-Podcast: Was die Serie so genial macht und was wir von Staffel 9 erwarten

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Worauf aus dem Dexter-Trailer freut ihr euch am meisten?