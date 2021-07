Dexter Staffel 9: Lasst euch vom ersten Trailer in Serienkiller-Abgründe entführen

Die Rückkehr von Serienkiller Dexter rüttelt am ungeliebten Finale und zeigt im ersten Trailer mutig: In Staffel 9 weht nun ein anderer (eisiger) Wind.

Wer die Nachrichten vom Wiedersehen mit Dexter bisher nicht so richtig glauben konnte, erhält nun im Trailer den Video-Beweis: Michael C. Halls Serienkiller ist mit einer neuen 9. Staffel wieder da – und das im winterlichen Ambiente weit weg von Miami.



Bestens informiert: Dexter Staffel 9 mit allen Infos im Überblick

Serienmörder Dexter zeigt sich im ersten Trailer von seiner "besten" Seite

Auf der Comic-Con wurde nach den ersten Dexter-Bildern und Mini-Dexter-Trailern nun endlich ein längerer Einblick auf die Rückkehr des vielleicht beliebtesten fiktiven Killers überhaupt präsentiert.



Schaut euch hier den ersten Trailer für die Dexter-Rückkehr an:

Dexter: New Blood - Trailer (English)

Als Fish-out-of-Water-Szenario zeigt der Dexter-Trailer uns den untergetauchten Ex-Miami-Sunnyboy nun an einem frostigen neuen Handlungsort: im winterlichen Bundesstaat New York. Doch auch hier hat sich der einstige Blutspuren-Analyst wieder angepasst und scheint sich mit neuem Job und neuem Namen großer Beliebtheit zu erfreuen.



Mit einem neuen Dexter-Bösewicht, einer allzu neugierigen Crime-Podcasterin und den über die Stränge schlagenden Jugendlichen seiner Wahl-Heimat, wird Michael C. Hall in seiner Rolle alle Hände voll damit zu tun haben, die Mordlust seines inneren "dunklen Begleiters" zu zügeln. Überraschende Dexter-Tode sind trotz der Wandlung des Killers in Staffel 1 bis 8 unvermeidlich. Ach ja: Und eine neues personifiziertes Gewissen hat er wohl auch.

Dexter will in Staffel 9 den Neuanfang, doch vergisst seine Wurzeln nicht

Wer im Trailer zu wenige alte Dexter-Vibes wiederzuerkennen glaubt, sollte nicht zu früh verzagen: Denn die verblüffende Rückkehr eines Dexter-Fanlieblings in Staffel 9 sowie das Wiedersehen mit einem eigentlich schon verstorbenen Bösewicht sind uns bereits gewiss.

© Showtime Dexter kommt in Staffel 9 zurück

Die Dexter-Macher rund zum den zurückgekehrten Showrunner aus Staffel 1-4, Clyde Phillips, sind sich des kontroversen Serien-Endes nach Staffel 8 durchaus bewusst. Sie wollen das alte Dexter-Finale zwar nicht zurücknehmen, deuteten aber mehrfach an, die Enttäuschung im zweiten Anlauf auszubügeln. Ob das gelingt, werden wir in wenigen Monaten erfahren. Der Trailer verheißt jedenfalls schon wieder mörderische Spannung und Spaß.

Wann kehrt Dexter zurück?

Am 7. November 2021 starten die neuen Folgen von Dexter in den USA, die vom US-Sender Showtime als Miniserie mit dem Untertitel "New Blood" bezeichnet werden. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, ist bisher nicht bekannt.

Dexter-Podcast: Der Blick zurück auf 8 Staffel ... und voraus auf Season 9

Zerstört das miese Ende von Dexter die Serie? Finden wir nicht. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber diskutieren wir über die einzigartige Serie:

Wir prüfen, was Dexter so brillant macht, was uns an der Serie immer noch verärgert und welche Wünsche und Erwartungen wir an Staffel 9 haben.



Glaubt ihr nach dem Anschauen des ersten Dexter-Trailers zu Staffel 9, dass die Serie so gut wie früher wird?