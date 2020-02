Star Trek - Picard: Neue Besetzung verspricht galaktisches Abenteuer in Folge 4

Ein neues Cast-Mitglied stößt in der 4. Folge zu Star Trek: Picard. Darin darf Picard endlich die Erde verlassen und auf ferne Planeten reisen.

Auch wenn Star Trek: Picard aktuell als die beste Star Trek-Serie bewertet wurde, sind einige Fans doch enttäuscht, dass sich ein Großteil der Handlung nur auf der Erde abspielt. Nun wurde ein neuer Charakter für die kommende 4. Episode enthüllt, die Picard (Patrick Stewart) endlich dorthin bringt, wohin er gehört: in den Weltraum. Achtung, Spoiler:

Star Trek: Picard - Ein How to Get Away With Murder-Star ist neu dabei

In der 4 Episode mit dem Titel Absolute Candor wird Amirah Vann als Romulanerin Zani in Erscheinung treten. Die US-Schauspielerin gehört seit der 4. Staffel zur Besetzung der Thrillerserie How to Get Away with Murder, wo sie als taffe Anwältin Tegan Price zu sehen ist.

In Star Trek: Picard spielt sie Zani, ein Mitglied der sogenannten Qowat Milat. Dies ist ein religiöser Orden von romulanischen Frauen auf dem Planeten Vashti, wo sich eine Kolonie von Romulanern nach der Zerstörung von Romulus angesiedelt hat. Zani ist eine wichtige Figur im Leben des romulanischen Kämpfers Elnor (Evan Evagora), der sich bald Picards neuer Crew anschließen wird. Denn Elnor hat eine gemeinsame Vergangenheit mit Picard.

Erste Handlungs-Details zur 4. Folge von Star Trek: Picard

Während diese Woche die 3. Folge von Star Trek: Picard an den Start geht, gibt es durch veröffentlichte Details zu neuen Figur Zani auch schon Hinweise auf die Handlung der 4. Folge. Nachdem sich Picards Abenteuer nur auf der Erde abgespielt haben, wird er in Folge 4 endlich auch auf andere Planeten reisen dürfen.

In der 3. Folge von Picard, versucht sich der ehemalige Enterprise-Captain eine neue Crew zusammenzustellen, um sich auf die Suche nach Bruce Maddox zu begeben und so Hinweise auf den Verbleib der Schwester der verstorbenen Androidin Dahj zu erfahren. Dabei wird Picard jedoch in der am 14. Februar erscheinenden Folge einen kleinen Zwischenstopp auf Vashti einlegen.

Denn Picards neue Schiffscrew ist noch nicht vollständig. Nach Raffi Musiker (Michelle Hurd), Dr. Agnes Jurati (Alison Pill) und dem Piloten Cristóbal Rios (Santiago Cabrera) wird sich auch der Romulaner Elnor der neuen Truppe anschließen, der auf den ersten Blick wie eine romulanische Version von Legolas wirkt. Der ausgezeichnete Schwertkämpfer wird sich aber zuerst Picard im Duell stellen.

Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.



The Expanse ist die beste Sci-Fi-Serie! Hört den Moviepilot-Podcast:

Wir gehen in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber dem Hype des Sci-Fi-Lieblings The Expanse auf den Grund:

Neben zahlreichen Argumenten, warum wir The Expanse in den Sci-Fi-Olymp heben, gehen wir kurz auf die Ähnlichkeiten von The Expanse zu Game of Thrones ein - von der Ähnlichkeit von Holen zu Jon Snow bis hin zu den politischen Ränkespielen. Ab 00:08:07 reden wir spoilerfrei über die The Expanse.

