Star Trek - Picard trifft auf einen alten Bekannten in der Vorschau zu Folge 4

Die Vorschau zu Star Trek: Picard Folge 4 verrät, wo es Picard als nächstes hin verschlägt: auf einen fernen Planeten, wo er einen alten Bekannten trifft.

Achtung, Spoiler zu Star Trek - Picard: Mit der 3. Folge hat Star Trek: Picard sein erstes Erden-Kapitel beendet. Nun darf die Geschichte des ehemaligen Enterprise-Captains endlich an Fahrt aufnehmen und Picard in der kommenden 4. Folge dorthin reisen, wo er hingehört: auf fremde Planeten. Zudem dürfen sich Fans auf die erste Weltraumschlacht freuen.

Die nächste Episode von Star Trek: Picard trägt den Titel Absolute Candor und lässt Picard (Patrick Stewart) auf sein nächstes Crew-Mitglied treffen: ein romulanischer Schwertkämpfer. Oben im Titelbild und weiter unten auf der Seite könnt ihr euch den Teaser zur Folge anschauen.

Picard muss sich seiner Vergangenheit stellen

Nachdem uns Picard mit einem nostalgischen "Energie!" in Euphorie versetzte, begibt sich der alte Admiral nun endlich in den Weltraum, um nach dem Forscher Bruce Maddox zu suchen. Allerdings ist Picards neue Crew noch nicht vollständig.

Daher verschlägt es ihn zunächst auf den Planeten Vashti. Hier wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert, denn vor vielen Jahren half er hier eine Kolonie von Romulanern nach der Zerstörung von Romulus aufzubauen. Allerdings freuen sich nicht alle Romulaner Picard wieder zu sehen. Die Vorschau deutet einen Kampf zwischen Picard und einem verärgerten Romulaner an.

Glücklicherweise eilt ihm ein alter Vertrauter zu Hilfe: der meisterhafte Kampfkünstler Elnor (Evan Evagora). Als Elnor noch ein Kind war, war Picard eine Vaterfigur für ihn. Er lehrte ihn im Fechten und schenkte ihm Alexandre Dumas' Roman Die drei Musketiere. Doch Picard ließ den Jungen zurück und in der Obhut des religiösen Ordens der Qowat Milat.

Nun erbittet Picard die Hilfe von Elnor, der ihn auf seiner Reise begleiten soll - denn jede Sci-Fi-Serie braucht mindestens einen coolen Kämpfer.

Picard bringt Old School Star Trek zurück

In der Vorschau auf die nächste Folge können wir bereits einen Blick auf das erste Weltraumgefecht in Star Trek: Picard ergattern. Denn auf dem Weg zum Planeten Vashti wird Picards neues Raumschiff von einem romlanischen Bird of Prey angegriffen. Dies dürfte Star Trek-Fans besonders freuen, denn hierfür wurde auf das alte Desgin der Originalserie Raumschiff Enterprise zurückgegriffen.

Schon seit der ersten Folge setzt Star Trek: Picard auf den Einsatz bekannter Ikonografie, wie Flottenuniformen oder Kommunikatoren aus den Star Trek-Serien der 90er Jahre. Damit begeht Picard nicht den gleichen Fehler wie Star Trek: Discovery, das viele Fans mit unkanonischen Designs verschreckte.

Seven of Nine, Riker und Troi: Das erwartet uns noch in Star Trek: Picard

Viele Fans warten gespannt auf die Rückkehr von Picards Nummer Eins Riker (Jonathan Frakes) und natürlich auch auf einen Auftritt der ehemaligen Borgdrohne Seven of Nine (Jeri Ryan). Allzu lange müssen wir nicht mehr warten, denn das Wiedersehen mit alten Bekannten steht kurz bevor.

Jonathan Frakes nahm für die Episoden 4 und 5 auf dem Regiestuhl Platz. Die von ihm inszenierte 5. Folge wird auch den Auftritt von Seven of Nine beinhalten. Auf William Riker und seine Frau Deanna troi (Marina Sirtis) wird Picard voraussichtlich in Episode 7 treffen.

Star Trek: Picard - Trailer zu Staffel 1 Folge 4



Die Picard-Folge Absolute Candor erscheint hierzulande am 14. Februar 2020 bei Amazon Prime Video. Neue Folgen von Star Trek: Picard werden immer freitags auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Die 1. Staffel umfasst insgesamt 10 Episoden.



Wie gefällt euch Star Trek: Picard bisher?