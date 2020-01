Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers versagt komplett im Umgang mit Rose

Junior Redakteur bei Moviepilot. Kann mit dem DCEU so einiges anfangen, aber noch mehr mit David Lynch. Meist im Kino oder beim Essen anzutreffen.

Wegen ihrer Rolle in Star Wars 8 wurde Kelly Marie Tran als Rose massiv angefeindet. In Star Wars 9 ist sie kaum noch zu sehen. Der Umgang mit ihrer Figur zeigt erneut die großen Probleme des Films.

Auch im Januar 2020 zeigt das Instagram-Profil von Star Wars-Darstellerin Kelly Marie Tran weiterhin 0 Beiträge an. Anfang Juni 2018 wurde bekannt, dass die Schauspielerin hinter Rose Tico aus Star Wars 8 sämtliche Inhalte aus ihrem Profil gelöscht hatte. Zunächst schwieg Tran über den offiziellen Grund, der jedoch schnell feststand.

Über Monate hinweg ist die Schauspielerin zuvor Opfer einer Hass-Kampagne voller rassistischer und sexistischer Anfeindungen im Netz geworden. Der Vorfall machte den toxischen Teil einer Star Wars-Fan-Szene sichtbar, der dem Nerd-Klischee vorwiegend weißer Männer entspricht, die mit aggressiver Ablehnung auf deutliche Änderungen innerhalb ihrer heilen Star Wars-Welt reagieren.

Nachdem Rian Johnsons Rose als neue Protagonistin und potenzielle Freundin von Finn in Episode 8 eingeführt hat, lag es an J.J. Abrams und seinem Team, die Figur aufzugreifen und ihre Geschichte in Star Wars 9 weiterzuerzählen. Das Resultat ist sehr ernüchternd und zeigt erneut die großen Probleme des Blockbusters.

In Star Wars 9 wird Rose zur passiven Nebenfigur verdammt.

verdammt. Offenbar wurden mehr Szenen mit Kelly Marie Tran gefilmt, die der chaotischen Produktion zum Opfer fielen.

zum Opfer fielen. Am Ende wurde Rose als verzichtbare Nebensächlichkeit behandelt, die ohnehin dem Fanservice-Charakter von Der Aufstieg Skywalkers im Weg gestanden wäre.

Kelly Marie Tran ist als Rose nicht mal 2 Minuten in Star Wars 9 zu sehen

Auch wenn im großen Finale der Skywalker-Saga bestimmte Handlungsstränge verständlicherweise wichtiger sind, dürfte niemandem der überraschend kurze Auftritt von Kelly Marie Tran als Rose entgangen sein. In Star Wars 9 wird sie als passive Beobachterin zu Leia auf den Stützpunkt der Rebellen verbannt, wo sie laut Slate 1 Minute und 16 Sekunden der gesamten Laufzeit von Der Aufstieg Skywalkers zu sehen ist.

Ein undankbarer Umgang mit der Figur, die Finn im Finale von Star Wars 8 das Leben gerettet hat, während zwischen den beiden langsam eine Liebesbeziehung aufkeimte. In Star Wars 9 werden diese Ereignisse dagegen zu keinem Zeitpunkt überhaupt nochmal erwähnt.

Vielmehr wirkt Kelly Marie Trans Charakter wie ein lästiges Überbleibsel, das die Verantwortlichen hinter dem Film zugunsten von möglichst viel Fanservice und der unbedingten Wiedergutmachung von Rian Johnsons Entscheidungen loswerden mussten.

Rose fiel in Star Wars 9 der Schere zum Opfer

Regisseur J.J. Abrams lässt sich die Schuld an dem Umgang mit Rose aber nicht klar zuschieben. Neueren Aussagen eines Insiders zufolge soll die übereilte Produktion von Star Wars 9 dazu geführt haben, dass die ursprünglich geplante Version von Abrams angeblich von Disney stark verändert wurde.

Offenbar soll der Regisseur einen größeren Handlungsstrang für Rose vorgesehen haben, in dem sie mehrere gemeinsame Szenen mit Rey gehabt hätte. Auch wenn es zu dem Leak noch keinen offiziellen Kommentar von Beteiligten gibt, deckt sich die Informationen mit früheren Aussagen von Kelly Marie Tran.

In einem Video-Interview mit Entertainment Weekly sprach die Schauspielerin Ende November 2019 noch freudig über Szenen, die mit ihr und Ridley zusammen gefilmt wurden. In der aktuellen Fassung von Star Wars 9 sind beide Schauspielerinnen jedoch in keiner einzigen Szene zusammen zu sehen.

Der Umgang mit Rose ist ein Symptom für das Produktionschaos von Star Wars 9

Im Interview mit Awards Daily sprach Star Wars 9-Drehbuchautor Chris Terrio über Schwierigkeiten, die sehr geschätzte Kelly Marie Tran in Szenen mit der verstorbenen, durch spezielle CGI-Arbeit in den Film eingefügten Carrie Fisher zusammenzubringen:

Nun, zuallererst, J.J. und ich verehren Kelly Marie Tran. Einer der Gründe, warum Rose ein paar Szenen weniger hat, als wir uns wünschen, liegt an der Schwierigkeit, Carries Filmmaterial so zu verwenden, wie wir es wollten. Wir wollten, dass Rose als Anker in der Rebellenbasis mit Leia zusammen war.

Wir dachten, wir könnten Leia nicht am Stützpunkt lassen, ohne eine der Figuren, die wir lieben, und so arbeiteten Leia und Rose zusammen. Im Laufe des Prozesses haben sich einige Szenen, die wir mit Rose und Leia geschrieben hatten, als nicht so gut herausgestellt, wie wir es uns für den Fotorealismus erhofft hatten.

Diese Szenen sind leider aus dem Film herausgefallen. Das Letzte, was wir getan haben, war Rose absichtlich aus dem Weg zu räumen. Wir lieben den Charakter und wir lieben Kelly - so sehr, dass wir sie mit unserer Lieblingsperson in dieser Galaxis, General Leia, verankert haben.

Kurz darauf stellte Terrio seine Aussagen mit einem Statement an Vulture genauer dar. Darin versichert er, dass die Entscheidung nichts mit schlechter Arbeit des Teams hinter den visuellen Effekten zu tun gehabt hätte.

Stattdessen hätte er sich auf eine spezifische Szene bezogen, in der Leias emotionaler Zustand aus Star Wars 8 nicht mit der Szene für Star Wars 9 zusammengepasst hätte. Daher wurde die Szene schon vorher aus dem Drehbuch gestrichen, bevor das Effektteam von Industrial Light & Magic die Szene mit Leia animiert hätte.

Plötzlich ist nur noch von einer Szene mit Leia und Rose die Rede, die wegen emotionaler Probleme nicht in Star Wars 9 gepasst hätte. Zusammen mit den Äußerungen, dass ursprünglich auch mehr Szenen mit Rose und Rey vorgesehen gewesen waren, entsteht erneut das Bild eines Blockbusters, der einen erheblichen Änderungsprozess durchlaufen musste.

Dabei entschied sich Disney offenbar dazu, den für das Studio offensichtlichsten Weg zu gehen. Mit Rose wurde der Auftritt einer Figur gekürzt, die der Star Wars-Fangemeinde sowieso ein Dorn im Auge zu sein scheint. Ein ärgerliches Zugeständnis, das insbesondere für Kelly Marie Tran und Rian Johnson, aber auch für Fans von Rose und Episode 8 wie ein Schlag ins Gesicht wirkt.

