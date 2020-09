Star Wars: Die größten The Mandalorian-Fragen werden erst in Staffel 3 & 4 geklärt

Aktuell fiebern wir dem Start der 2. Staffel von The Mandalorian entgegen. Die kreativen Köpfe hinter dem Star Wars-Projekt haben offenbar aber schon deutlich weiter in die Zukunft geplant.

Auch wenn die 3. Staffel von The Mandalorian noch nicht offiziell bestellt wurde, ist es kein Geheimnis, dass Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau längst mit der Arbeit an weiteren Kapiteln rund um den Kopfgeldjäger und Baby Yoda begonnen hat. Bereits im April erreichte uns ein Bericht zur Vorproduktion der nächsten Runde.

Entdeckt das Star Wars-Universum auf Disney+ Zum Deal Mit Baby Yoda und Co.

Allem Anschein nach sind die kreativen Köpfe hinter dem Star Wars-Projekt inzwischen noch einen Schritt weiter, wie Giancarlo Esposito in einem Interview mit People verrät. Der Schauspieler von Bösewicht Moff Gideon redet nicht nur von Staffel 3, sondern gleich auch Staffel 4 - hier werden wir endlich Antworten auf all unsere Fragen erhalten.

The Mandalorian-Zukunft: Baby Yoda und das Dunkelschwert

Moment, sollte das nicht schon in der 2. Staffel passieren? Immerhin folgen wir nun schon über acht Episoden dem kleinen Baby Yoda und wissen nicht einmal seinen richtigen Namen. Dazu gleich eine Entwarnung von Esposito:

Die [2. Staffel] von The Mandalorian wird sehr interessant, weil wir mehr über die Kraft des Kindes und die wahre Bedeutung dahinter herausfinden werden.

Schaut den Trailer zu The Mandalorian Staffel 2:

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Bereits der Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian rückt die Beziehung von Din (Pedro Pascal) und seinem putzigen Begleiter in den Vordergrund. Ein paar Antworten werden wir also definitiv in den neuen Folgen erhalten - auch im Hinblick auf das geheimnisvolle Dunkelschwert, das aktuell der Bösewicht in Händen hält.

Wir werden außerdem mehr über die Ursprünge des Dunkelschwerts [...] herausfinden und wie es mit der vorherigen Star Wars-Geschichte mit einem Blick auf The Clone Wars und anderen Serien verbunden ist.

Antworten schlummern in The Mandalorian Staffel 3 und 4

Doch hier wird es erst richtig spannend, wie Giancarlo Esposito weiter ausführt.

Wir bewegen uns in einem riesigen Universum und es gibt so viel zu entdecken. Ich denke, diese Serie wird nun den Grundstein für die Tiefe und Weite legen, die uns in Staffel 3 und 4 erwartet. Ab diesem Punkt werden wir Antworten bekommen.

Was Esposito beschreibt, hört sich sehr nach einer Beobachtung an, die wir ein einem früheren Text festgehalten haben: Die 2. Staffel von The Mandalorian wird zu einer Art Drehscheibe für die Zukunft des Star Wars-Universums. Jon Favreau teaserte zudem mehrere parallele Handlungsstränge à la Game of Thrones.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Wie viele Staffeln von The Mandalorian wollt ihr sehen?