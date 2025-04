Star Wars enthüllt endlich das Bild, auf das Fans seit über einem Jahr warten

Der Trailer zum neuen Star Wars-Film The Mandalorian & Grogu wurde leider noch nicht online veröffentlicht. Dafür gibt es das erste offizielle Bild von Pedro Pascal als Din Djarin – und das sogar ohne Helm!

Seitdem The Mandalorian & Grogu im Januar 2024 von Lucasfilm offiziell angekündigt wurde, warten Star Wars-Fans auf ein erstes Bild aus dem Film. Bislang gab es nur ein explosives Concept Art von Ryan Church, das uns die beiden Titelhelden inmitten einer Action-Szene zeigte. Ein richtiger Promo-Shot fehlte allerdings.

Das hat sich mit der Star Wars Celebration in Japan geändert, wo am vergangenen Freitag The Mandalorian & Grogu auf einem großen Panel vorgestellt wurde. Anwesend waren nicht nur Regisseur Jon Favreau und sein Co-Autor Dave Filoni. Auch Hauptdarsteller Pedro Pascal kam unter tosendem Applaus auf die Bühne.

The Mandalorian & Grogu: Erstes Bild von Star Wars-Star Pedro Pascal in Din Djarins Rüstung

Während die anwesenden Fans sogar die ersten bewegten Bilder aus dem Film zu Gesicht bekamen, veröffentlichte Pedro Pascal später auf seinem Instagram-Account einen hochauflösenden Promo-Shot, der ihn in Din Djarins Rüstung zeigt. Den Helm trägt er dieses Mal allerdings unter dem Arm, sodass wir sein Gesicht sehen.

Was sich für Außenstehende vermutlich komplett unspektakulär anhört, ist für Star Wars-Fans ein großes Ding. Denn Din Djarin bekommen wir in der Serie so gut wie nie ohne Helm zu Gesicht, sodass nicht selten spekuliert wird, ob Pedro Pascal überhaupt am Set war oder gerade einer seiner Doubles unter dem Mando-Helm steckt.

Es ist kein Geheimnis, dass Lateef Crowder und Brendan Wayne die meiste Zeit über das Kostüm tragen. Immerhin hat Pedro Pascal einen dermaßen vollen Terminkalender, dass es ihm vermutlich gar nicht möglich ist, zwischen all den anderen Projekten von The Last of Us bis Fantastic Four auch noch einen Star Wars-Film zu drehen.

Das obige Bild lässt hoffen, dass Pascal in The Mandalorian & Grogu nicht nur seine Textzeilen in einem Synchronstudio eingesprochen hat, sondern auch vor der Kamera in Erscheinung tritt. Zumindest für dieses Fotoshooting hat er sich nicht lumpen lassen. Vielleicht zieht Din Djarin im fertigen Film auch mal seinen Helm ab.

Wann startet The Mandalorian & Grogu im Kino?

Am 21. Mai 2026 starten Din Djarin und ein Schützling auf der großen Leinwand durch. The Mandalorian & Grogu ist der erste Star Wars-Film, der seit dem 2019 erschienenen Star Wars: Der Aufstieg Skywalker ins Kino kommt.