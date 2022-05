Star Wars: Extrem düsterer Teaser-Trailer zur Rogue One-Serie enthüllt

Lucasfilm hat einen ersten Trailer zur neuen Star Wars-Serie Andor veröffentlicht. Noch dieses Jahr startet der Rogue One-Ableger auf Disney+ und erzählt die Geschichte von Diego Lunas Cassian Andor.

Das Star Wars-Universum wächst auf Disney+: Während Obi-Wan Kenobi in den Startlöchern steht und neben dem titelgebenden Jedi-Meister auch Bösewicht Darth Vader zurückbringt, kündigt sich bereits das nächste große Star Wars-Projekt an: Andor. Auf der Star Wars Celebration wurde die Serie nun mit einem Trailer vorgestellt.

Das aus Rogue One: A Star Wars Story hervorgegangene Spin-off erzählt die Vorgeschichte von Diego Lunas Rebellen-Spion Cassian Andor und wurde von Tony Gilroy geschaffen, der bereits bei der Entstehung des entsprechenden Kinofilms beteiligt war. Neben Luna kehrt auch Genevieve O'Reilly als Mon Mothma zurück.

Star Wars: Erster Trailer zu Andor-Serie mit Diego Luna

Andor - S01 Teaser Trailer (English) HD

Die 1. Staffel beginnt fünf Jahre vor den Ereignissen von Rogue One und umfasst insgesamt zwölf Episoden. Das macht Andor zur bislang längsten Star Wars-Realserie auf Disney+. The Mandalorian wartete pro Staffel mit je acht Episoden auf, das Das Buch von Boba Fett hatte sieben und Obi-Wan Kenobi kommt mit sechs Stück daher.

© Disney Andor

Andor startet am 31. August 2022 auf Disney+. Die 2. Staffel ist bereits bestätigt und wird ebenfalls zwölf Episoden umfassen. Gilroy bestätigte auf der Star Wars Celebration, dass das Andor-Finale direkt in Rogue One übergeht. Offenbar ist die Handlung des Prequels bereits bis ins kleinste Detail durchgeplant und ausgearbeitet.

