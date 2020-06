Star Wars: Große Karte zeigt alle wichtigen Planeten der Galaxis

Wie sieht eigentlich das Star Wars-Universum auf? Planeten wie Naboo, Tatooine und Coruscant sind zwar vom Namen her bekannt. Aber wo befinden sie sich genau auf der Karte?

Das Star Wars-Universum wächst und wächst. Erst kürzlich zeigte uns die Disney+-Serie The Mandalorian sagenhafte Planeten, die wir zuvor noch nie in einem Film der Sternensaga gesehen haben. Zu vertrauten Namen wie Naboo, Tatooine und Coruscant gesellen sich nun auch Nevarro, Arvala-7 und Sorgan. Doch wo befinden sie sich auf der Star Wars-Karte?

Während bei Der Herr der Ringe jeder sofort die Karte von Mittelerde vor Augen hat, fällt das bei Star Wars ein bisschen schwerer. Zwar gibt es auch in den Filmen und Serien diverse Anordnungen von Planeten zu sehen. Vermutlich ist es aber leichter, Mordor und das Auenland in Mittelerde ausfindig zu machen als Endor im Star Wars-Universum.

Große Karte zu den wichtigsten Star Wars-Planeten

Auf Reddit haben wir eine tolle Karte entdeckt, die die wichtigsten Planeten aus dem Star Wars-Kanon aufs Papier bringt und eine Vorstellung davon verschafft, wo sich welche der mal sehr sandigen, sehr bewaldeten oder sehr eisigen Welten befindet. Die The Mandalorian-Planeten sind allerdings noch nicht eingezeichnet. Dafür könnt ihr eure Route nach Kashyyyk und Scarif planen.

Die Karte stammt aus dem Buch Star Wars Galaxy's Edge: Traveler's Guide to Batuu. Bei Galaxy's Edge handelt es sich um einen Disney-Themenpark, der aktiv in die Star Wars-Geschichte eingebunden ist. Sprich: Wir befinden uns hier auf einem verstecken Außenposten des Widerstands auf dem Planeten Batuu.

Die verschiedenen Attraktionen, die es zu entdecken gibt, greifen somit Elemente auf, die wir aus den Filmen kennen, wobei der Fokus eindeutig auf den Ereignissen der Sequel-Trilogie liegt. Konkret spielt die Handlung des Themenparks zwischen Star Wars 8: Die letzten Jedi und Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers.

Hier findet ihr einen kleinen Überblick über die aktuelle Star Wars-Timeline.

Schaut den Trailer zur gesamten Skywalker-Saga:

Star Wars - The Complete Skywalker Saga on Disney+ Trailer (English) HD

In Zukunft dürften noch einige weitere Planeten zur der Karte dazukommen, immerhin erwarten uns auch in den nächsten Jahren neue Star Wars-Geschichten. Während Taika Waititi den nächsten Star Wars-Kinofilm dreht, werden für Disney+ mehrere Serien entwickelt, etwa über Obi-Wan Kenobi und den aus Rogue One bekannten Cassian Andor. Auch The Mandalorian geht weiter.

