Star Wars: Neuer Hinweis zur Ankunft von Ahsoka Tano in The Mandalorian

Wann taucht Ahsoka Tano in der 2. Staffel The Mandalorion auf? Neue Hinweise deuten darauf hin, dass die The Clone Wars-Figur in Episode 5 in Erscheinung tritt.

Schon vor einer ganzen Weile erreichten uns Meldungen dazu, dass die aus The Clone Wars und Star Wars Rebels bekannte Ahsoka Tano in der 2. Staffel von The Mandalorian zu sehen ist. Als Schauspielerin wird Rosario Dawson mit der Rolle in Verbindung gebracht. Die offizielle Bestätigung des Castings blieb bisher aber aus.

Dank der Writer's Guild of America erreichen uns nun jedoch neue Hinweise, die Aufschluss über die Gestaltung der 2. Staffel geben. Nachdem bereits im Zuge des ersten Trailers sämtliche Regisseure der neuen Folgen enthüllt wurden, gibt es jetzt eine vollständige Liste mit allen Autoren und den Episoden, die sie geschrieben haben.

Neue Hinweise auf Ahsoka Tano in The Mandalorian

Allzu umfangreich fällt diese Liste allerdings nicht aus. Im Grunde tummeln sich hier nur vertraute Namen: Jon Favreau, Dave Filoni und Rick Famuyiwa. Sechs der acht Episoden gehen auf das Konto von Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau. Die anderen zwei teilen sich Filoni und Famuyiwa auf - und hier kommt Ahsoka Tano ins Spiel.

© Disney Ashoka Tano in The Clone Wars

Es ist davon auszugehen, dass die beiden die Episoden schreiben, die sie auch als Regisseure inszenieren werden. Damit würde die Folge vor dem Staffelfinale an Rick Famuyiwa gehen, während Dave Filoni Nr. 5 übernimmt. Und was wäre ein besserer Zeitpunkt, um die Live-Action-Verson von Ahsoka in The Mandalorian vorzustellen?

Gemeinsam mit George Lucas hat Filoni die Figur geschaffen. Seit The Clone Wars begleitet er ihre Reise im Star Wars-Universum. Erst kürzlich erweiterte er Ahsokas Geschichte im Rahmen des Clone Wars-Finales um ein weiteres starkes Kapitel. Es ergibt nur Sinn, dass er auch ihre Einführung in die Welt von The Mandalorian übernimmt.

Nachfolgend findet ihr alle neuen Mando-Episoden mit ihrem jeweiligen Autor:

Episode 1: Jon Favreau

Episode 2: Jon Favreau

Episode 3: Jon Favreau

Episode 4: Jon Favreau

Episode 5: Dave Filoni

Episode 6: Jon Favreau

Episode 7: Rick Famuyiwa

Episode 8: Jon Favreau

Vom Timing her könnte das auf alle Fälle passen. Bis Episode 5 bleibt Jon Favreau ausreichend Zeit, um die Reise vom Mando und Baby Yoda zu illustrieren, ehe die Begegnung mit Ahsoka das Tor in eine größere Welt öffnet. Immerhin versprach Favreau bereits vor ein paar Wochen mehrere parallele Handlungsstränge.

Schaut den Trailer zu The Mandalorian Staffel 2:

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.



