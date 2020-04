Star Wars: Rogue One-Serie bringt Figur aus der Original-Trilogie zurück

Abseits von The Mandalorian und Obi-Wan Kenobi erwartet uns eine Star Wars-Serie, die vor Rogue One: A Star Wars Story angesiedelt ist. Wir haben die neusten Infos für euch.

Während sich die 1. Staffel von The Mandalorian auf ihr Finale zubewegt, erreichen uns spannende Neuigkeiten zu einem anderen Star Wars-Projekt, das sich gerade in der Entwicklung befindet. Dabei handelt es sich um eine Prequel-Serie zu Rogue One: A Star Wars Story, die sich auf die Geschichte von Cassian Andor fokussiert.

Diego Luna wird in der Cassian Andor-Serie in seiner vertrauten Rolle als Captain der Rebellen-Allianz zurückkehren. Auch Alan Tudyk ist als K-2SO an Bord. Wie der Hollywood Reporter berichtet, erwartet uns darüber hinaus die Rückkehr einer weiteren bekannten Figur, deren Wurzeln sogar noch tiefer in die Star Wars-Geschichte zurückreichen.



Star Wars-Heldin Mon Mothma in Rogue One-Prequel

Die Rede ist von Mon Mothma. Diese war auf der großen Leinwand erstmals 1983 in Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu sehen, verkörpert von Caroline Blakiston. Über zwei Dekaden später übernahm Genevieve O'Reilly den Part in Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith und spielte diesen ebenfalls in dem 2016 veröffentlichten Rogue One: A Star Wars Story.

© Disney Genevieve O'Reilly als Mon Mothma in Rogue One

Da ergibt es nur Sinn, dass die Senatorin und Mitgründerin der Rebellen-Allianz in der Cassian Andor-Serie zurückkehrt. Ausgehend vom Bericht des Hollywood Reporters dürfen wir uns dementsprechend ebenso auf ein Wiedersehen mit Genevieve O'Reilly freuen. Doch sie ist nicht der einzige Neuzugang: Die irische Schauspielerin Denise Gough schließt sich der Disney+-Serie in einer unbekannten Rolle an.

Rogue One-Autor übernimmt Cassian Andor-Serie

Zuletzt stießen Stellan Skarsgård und Kyle Soller zum Rogue One-Prequel, das in den vergangenen Wochen einige Veränderungen durchgemacht hat. Wie der Hollywood Reporter herausgefunden angibt, wird The Americans-Veteran Stephen Schiff nicht länger als Showrunner fungieren. Stattdessen übernimmt Tony Gilroy seine Aufgaben. Disney+ war mit den Drehbüchern offenbar unzufrieden, wie diverse Gerüchte nahelegen.

Gemeinsam mit Chris Weitz schrieb Tony Gilroy bereits das Drehbuch zu Rogue One: A Star Wars Story. Für die Cassian Andor-Serie galt er zuvor als Drehbuch und Regisseur einzelner Episoden als gesetzt. Nun hält er sämtliche kreative Zügel für das Projekt in Händen. Zu seinem Autorenteam gehören sein Bruder und Nightcrawler-Regisseur Dan Gilroy sowie House of Cards-Schöpfer Beau Willimon.

© Disney Cassian Andor und K-2SO in Rogue One

Auch bei der Obi-Wan Kenobi-Serie gab es kürzlich personelle Veränderungen hinter der Kamera. Ursprünglich sollte Hossein Amini die Rückkehr des von Ewan McGregor verkörperten Jedi in Worte fassen, ehe Joby Harold für die kommende Disney+-Serie engagiert wurde. Es sieht ganz so aus, als ziehen sich die kreativen Probleme, mit denen Star Wars schon ausgiebig im Kino kämpfte, in den Serienproduktionen weiter.

