Star Wars-Sensation: The Mandalorian wird mit Baby Yoda zum Kinofilm, der noch 2024 gedreht wird

Star Wars-Fans können sich in Zukunft nicht nur auf The Mandalorian Staffel 4 freuen: Zur gemeinsamen Geschichte von Grogu und Din Djarin wird jetzt auch ein Kinofilm produziert.

Das Ende jeder The Mandalorian-Staffel bedeutet für Star Wars-Fans einen schweren Abschied. Vor allem, weil sie nun endlose Monate auf neue Abenteuer mit Grogu/Baby Yoda und Din Djarin (Pedro Pascal) warten müssen. Jetzt können sie sich aber immerhin auf ein weiteres Großprojekt mit den beiden galaktischen Helden freuen: The Mandalorian soll einen Kinofilm bekommen.

Star Wars-Geschenk: The Mandalorian-Kinofilm beginnt schon bald mit den Dreharbeiten

Wie StarWars.com berichtet, soll der The Mandalorian & Grogu betitelte Kinofilm noch 2024 mit der Produktion beginnen. Auf dem Regiestuhl sitzt Serien-Macher Jon Favreau, als Produzent steht unter anderem Dave Filoni (Star Wars: The Clone Wars) an seiner Seite.

Das sagt unser Kollege Yves zum Finale von The Mandalorian Staffel 3:

Nettes Finale | The Mandalorian Staffel 3 Folge 8 Recap

Wann kommt der The Mandalorian-Film ins Kino?

", erklärte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy

Wann genau der The Mandalorian-Film erscheinen wird, ist noch nicht klar. Sofern die Dreharbeiten des Star Wars-Projekts noch dieses Jahr abgeschlossen werden können, halten wir einen Start ab Mitte 2025 für wahrscheinlich.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.