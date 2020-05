Star Wars-Traum wird wahr: Boba Fett lebt und kehrt für DisneyPlus-Serie zurück

Boba Fett soll in der 2. Staffel der Star Wars-Serie The Mandalorian bei Disney+ auftauchen und wer ihn spielt, ist laut neusten Berichten auch bekannt.

Er ist einer der Fan-Favoriten der Original-Trilogie von Star Wars, obwohl sein Auftritt ziemlich klein (und tödlich) war: Boba Fett. Seit Jahren kommen immer wieder Gerüchte und Pläne über eine Rückkehr des Kopfgeldjägers aus Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter auf, aber ohne Ergebnis.

Das könnte sich dank der Realserie The Mandalorian beim Streaming-Dienst Disney+ ändern. Boba Fett soll in der 2. Staffel der Serie auftauchen - und der ideale Schauspieler wurde wohl auch gefunden.

Star Wars: Boba Fett in The Mandalorian Staffel 2 - Das ist bekannt

Demnach wurde Temuera Morrison für die Rolle des Boba Fett in Staffel 2 von The Mandalorian gecastet. Warum Morrison? Er spielte in Star Wars: Episode II - Angriff der Klonkrieger die Figur des Jango Fett, der einen seiner Klone, Boba, wie seinen eigenen Sohn aufzog. Außerdem gibt es Angaben zum Umfang von Boba Fetts Rolle in The Mandalorian.

Video: Das macht The Mandalorian besser als die neue Star Wars-Trilogie

Hierbei handelt es sich um eine Exklusivmeldung des für gewöhnlich verlässlichen Hollywood Reporters . Die Konkurrenz von Variety hat die Meldung mit eigenen Quellen bestätigt. Ein Kommentar von Disney steht noch aus.



In dem THR-Bericht heißt es weiter, Morrisons Boba Fett soll eher "eine kleine Rolle" in Staffel 2 der Serie spielen. Damit gesellt sich der legendäre Kopfgeldjäger mit dem Jetpack zu Ahsoka Tano, die ebenfalls in Staffel 2 von The Mandalorian auftreten soll.

Wir können also gespannt sein, ob und wie die Autoren Boba Fetts Rückkehr von den Toten erklären. In Die Rückkehr der Jedi-Ritter stürzte der Mandalorianer in den Schlund eines Sarlaccs und gilt seitdem als verstorben.

Boba Fetts Rückkehr wurde in der Disney+-Serie bereits angedeutet

Trotz seiner recht kleinen Rolle in der Originaltrilogie entwickelte sich seitdem ein regelrechter Kult um Boba Fett. Er wurde zu einem der Fan-Favoriten der gesamten Reihe. Entsprechend heiß wurde über einen bestimmten Moment in der 5. Folge von The Mandalorian, The Gunslinger, diskutiert.

Am Ende der Folge nähert sich eine mysteriöse Figur der leblosen Fennec Shand (Ming-Na Wen). Fans verglichen daraufhin die Geräusche der Schritte der Figur mit jenen von Boba Fett aus der Originaltrilogie und fanden eine Übereinstimmung. Die Meldung um Temuera Morrison scheint diese Spekulation zu bestätigen. Aber Morrisons Casting könnte auch eine Überraschung beinhalten.

© Disney Temuera Morrison in Angriff der Klonkrieger

Star Wars-Serie: Spielt Temuera Morrison wirklich "nur" Boba Fett?

Da Jango Fett der Klonarmee ihr Gesicht gab, könnte Temuera Morrison zusätzlich eine andere berühmte Figur aus dem offiziellen Star Wars-Kanon spielen: Captain Rex aus Star Wars Rebels. Zusammen mit Ahsoka Tano kämpfte der Jango-Klon Rex gegen das Imperium.

Da The Mandalorian auch Ahsoka Tano zurückholt, wäre das Potenzial für eine Reunion oder eine anderweitige Integration von Rex in späteren Staffeln auf jeden Fall vorhanden.

Wie kann Boba Fett zurückkehren, obwohl er "tot" ist?

Im offiziellen Kanon ist Boba Fett zwar (vermeintlich) tot. Doch bevor dieser Kanon 2014 nach der Übernahme von Lucasfilm durch Disney festgelegt wurde, gab es mehrere Erklärungen, wie Boba Fett dem Sarlacc entkommt. Der Kult um die Figur inspirierte zahlreiche Autoren von Star Wars-Comics- und anderen Geschichten dazu, den Mandalorianer auf kreative Weise zu retten.

In der Kurzgeschichten-Sammlung Tales of the Bounty Hunters von 1996 wird er beispielsweise von Kopfgeldjäger-Kollege Dengar aus der monströsen Grube gerettet.

Es ist also gar nicht so abwegig, dass der mit einer Rüstung ausgestattete Boba Fett seinen Weg aus dem Sarlacc findet, entweder durch die pure Willenskraft oder mit Hilfe von außen. Da The Mandalorian nach dem Fall des Imperiums spielt, ist der zeitliche Rahmen ebenfalls gegeben.

Wann kommt die 2. Staffel von The Mandalorian zu Disney+?

Die Dreharbeiten der 2. Staffel von The Mandalorian wurden rechtzeitig vor der Ausbreitung der Covid-19-Pandemie beendet. Deswegen sieht es bislang so aus, als könne der geplante Start im Oktober bei Disney+ eingehalten werden.

Wollt ihr Boba Fett nochmal wiedersehen oder sollte er im Kanon tot bleiben?