Starkes DC/Marvel-Doppel bei Netflix: 2 Superhelden-Überraschungen bald zum Streamen

Netflix nimmt im Juni zwei extrem erfolgreiche und beliebte Superhelden-Blockbuster ins Angebot. Wir stellen euch die Marvel- und DC-Filme vor und zeigen die Termine.

Ein Doppelschlag wie dieser kommt immer seltener vor, aber im nächsten Monat ist es mal wieder so weit: Netflix nimmt im Juni gleich zwei große Superhelden-Blockbuster ins Angebot auf, die vorher gar nicht oder nur selten in Flatrates verfügbar waren.

Die beiden Marvel- und DC-Starts im Juni bei Netflix

Spider-Man: Far From Home mit Tom Holland ist der letzte MCU-Film, der es vor der Pandemie in die Kinos schaffte - und der erste nach Avengers 4: Endgame. Ja, das ist schon wieder fast 2 Jahre her. Am besten nicht zu lange drüber nachdenken.

MCUs zweiter Spider-Man-Film ist im Grunde eine Urlaubsreise mit etwas Marvel-Bombast und einigen coolen Einfällen.

Die fünf interesanntesten Fragen zu Spider-Man: Far From Home | TOP 5

Joker wurde ebenfalls im Jahr 2019 zum absoluten Überraschungserfolg für DC und Warner. Hauptdarsteller Joaquin Phoenix holte den Oscar, der Film spielte mehr als eine Milliarde US-Dollar ein und viele, wenn auch nicht alle Kritiker:innen feierten ihn.

Und Joker erweiterte den Glauben an das, was im Superhelden-Genre möglich ist. Er ist ein Kontrastprogramm, zum Beispiel zum lustigen, bunten, aber relativ generischen Spider-Man: Far From Home.

Joker besser als Endgame? | Darum lieben die Kritiker den Film so sehr

Das sind alle bisher bekannten Titel. Für gewöhnlich nimmt Netflix im Verlauf des Monats noch weitere Filme und Serien ins Streaming-Angebot, die zuvor nicht angekündigt wurden.

Podcast: Wie gut ist der Netflix-Hit Shadow and Bone?

Shadow and Bone wurde von Netflix als großes Fantasy-Ereignis aufgezogen und entführt uns in eine komplexe neue Welt voller Schatten, Monster und Krieg, aber auch Magie und Romantik. Im Streitgespräch eines Fans und eines Kritikers nehmen Esther und Hendrik die Serie unter die Lupe.

Wie überzeugend die acht Folgen von Shadow and Bone sind, was die Diebesbande der Krähen richtig (und was falsch) macht und warum jeder die Ziege Milo feiern sollte, erfahrt ihr in unserem Podcast zur Serie.

Auf welchen Film freut ihr euch mehr?