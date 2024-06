Statt Portugal-Spiel heute im TV: Richtig fesselnder Historien-Thriller, den man immer wieder schauen kann

Während Georgien gegen Portugal spielt, läuft eine richtig spannende Romanadaption im TV. Der historische Thriller spielt im 14. Jahrhundert in einem abgelegenen Kloster in Italien.

James Bond-Darsteller Sean Connery legt in unserem heutigen TV-Tipp den Smoking ab und kleidet sich im Mönchsgewand. Der Name der Rose erzählt eine spannende Detektivgeschichte und basiert auf dem gleichnamigen Roman des italienischen Schriftsteller Umberto Eco. Die Verfilmung von Jean-Jacques Annauds und dem deutschen Produzenten Bernd Eichinger wurde sechs Jahre später ebenfalls zum Welterfolg und läuft heute während des Portugal EM-Spiels im TV.



Darum geht es in Der Name der Rose mit Sean Connery

Im Jahre 1327 ist der scharfsinnige und unangepasste Franziskaner-Mönch William von Baskerville (Connery) ist in einer brisanten Mission unterwegs und soll zwischen zwei Glaubensfraktionen vermitteln. Doch als er und sein Novize Adson (Christian Slater) bei der abgelegenen Abtei in den italienischen Alpen ankommen, stehen sie vor einer Reihe rätselhafter Mordfälle. Während sie um Aufklärung bemüht sind, werden sie auch mit dem herzlosen Großinquisitor konfrontiert.

Sean Connery in Der Name der Rose

Der Name der Rose erscheint neu im Heimkino

Auch nach 44 Jahren hat der spannende Klassiker um den Mönch, der sich mit der Frage des Glaubens und Aberglaubens befasst, nicht an Kraft verloren. Im August erscheint Der Name der Rose erstmals in restaurierter und bester 4K-Qualität im Heimkino und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Der Name der Rose auch als Serie erfolgreich adaptiert

Die mysteriöse Mordserie in der abgelegenen Abtei ist nicht nur ein spannender Thriller, sondern auch eine literaturwissenschaftliche, historische und philosophische Abhandlung und dementsprechend komplex aufgebaut. Auch wenn die Romanverfilmung gute Kritiken erhielt und es bei uns auf Platz 6 der besten Historienfilme schafft, können aufgrund der begrenzten Laufzeit nicht alle Fassetten des Romans abgedeckt werden.

Anders verhält es sich mit der gleichnamigen Serienadaption, die sich auch abseits der Kriminalhandlung stärker mit den politischen, religiösen und sozialen Hintergründe des historischen Settings befasst. Die deutsch-italienische Kooperation mit John Turturro (The Big Lebowski) schafft es, die Handlungsstränge noch enger zu verzahnen, verliert aber gegen die bedrückende Atmosphäre des Originalfilms.

Wann läuft der Historien-Epos Der Name der Rose im TV?

Während Georgien gegen Portugal in der EM spielt, zeigt kabel eins am heutigen Mittwoch, den 26. Juni um 20:15 Uhr den spannenden Kriminalfilm. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Der Name der Rose jederzeit auf Amazon Prime Video kaufen oder leihen.

