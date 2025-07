Superman wurde in einem anderen Land um 41 Sekunden gekürzt und Fans rasten aus: "Lächerlicher Mist"

In Indien darf der neue Superman-Film nur leicht zensiert in den Kinos laufen. Besonders zwei Kussszenen mussten entfernt werden. Fans aus dem Land sind aufgebracht darüber.

Der neue Superman-Film von Regisseur James Gunn hat in den USA übers Startwochenende so viel Geld eingespielt wie kein anderer Solofilm mit dem DC-Held zuvor. In anderen Ländern müssen sich Fans dagegen mit einer zensierten Version des Blockbusters zufrieden geben.

Wie jetzt bekannt wurde, läuft in Indien nur eine leicht gekürzte Superman-Version. Fans haben bereits wütend auf die Schnitte in dem generell familienfreundlichen Film reagiert.

Superman läuft in Indien vor allem ohne zwei Kussszenen

Laut der Webseite Bollywood Humgana hat die indische Behörde Central Board of Film Certification (CBFC) das Studio dazu aufgefordert, jegliche Schimpfwörter, eine Mittelfinger-Geste durch die Superkräfte von Guy Gardner (Nathan Fillion) und zwei Kussszenen zwischen Superman (David Corenswet) und Lois Lane (Rachel Brosnahan) für den indischen Kinostart stark zu verkürzen oder ganz zu entfernen. Insgesamt fehlen in Indien 41 Sekunden aus der finalen Superman-Fassung.

Comic Book Movie hat dazu bereits mehrere Reaktionen von Superman-Fans aus Indien gesammelt, die nicht gerade glücklich über diese Entwicklung sind. Hier sind ein paar Beispiele:

Wenn das stimmt, ist das LÄCHERLICH!!! Jeden Tag passiert irgend so ein lächerlicher Mist. Jeden. Verdammten. Tag. Sicher, das ist unsere geringste Sorge, aber wird etwas gegen irgendetwas anderes unternommen? Jeden Tag passiert irgend so ein Mist. Jeden. Verdammten. Tag.

Küssen ist ein heiliger Akt der Liebe, doch unser Land lässt es wie ein Verbrechen aussehen. Das Internet kann Wunder wirken. Die nächste Bewegung sollte gestartet werden, um die CBFC abzuschaffen. Sie haben Oppenheimer, F1 und jetzt Superman ruiniert. Wir brauchen eine Zertifizierungsstelle, keine Zensurbehörde.

CBFC löscht 33 Sekunden langes 'sinnliches Bild' aus Superman. Verdammt nochmal, es ist ein SUPERMAN-Film mit FSK 12! Dieses Land ist echt beschissen.

Wie geht es nach Superman im neuen DC-Franchise weiter?

Bis jetzt wurde eine Fortsetzung zum aktuellen Superman-Film nicht offiziell angekündigt. Hauptdarsteller David Corenswet soll aber bereits für Teil 2 einen Vertrag unterschrieben haben. Im neuen DC-Universum von James Gunn und Produzent Peter Safran, bekannt als das DCU, existiert aktuell noch ein umfassender Plan für mindestens 18 weitere Filme und Serien in dem Superhelden-Franchise.

Nach Superman ist bereits ein Supergirl-Film mit House of the Dragon-Star Milly Alcock abgedreht. Im Finale des aktuellen DC-Blockbusters hatte sie schon einen kurzen Auftritt. Ihr Solofilm soll am 25. Juni 2026 ins Kino kommen.

Nächstes Jahr soll außerdem ein DC-Film über den Batman-Bösewicht Clayface starten. Inszeniert wird dieser von Eden Lake- und Speak No Evil-Regisseur James Watkins.