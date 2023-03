Sven Marquardt in John Wick 4: Alle Infos zum bizarren Auftritt des Berghain-Türstehers

In Kapitel 4 schießt sich John Wick durch Berlin und trifft dabei auf eine besondere Persönlichkeit: Sven Marquardt, der Türsteher des Berghain, hat einen Cameo-Auftritt in der Action-Fortsetzung.

Jeder John Wick-Film begeistert mit einer beachtlichen Regie an Gaststars. Zuletzt hat der von Keanu Reeves verkörperte Auftragskiller Unterstützung von Halle Berry bekommen, während er gegen Martial-Arts-Legende Mark Dacascos in den Kampf zog. Auch John Wick: Kapitel 4 wartet mit einigen großen Namen im Cast auf.

Achtung, es folgen Spoiler!

Von Rina Sawayama über Donnie Yen bis zu Scott Adkins: Im vierten Teil der Action-Saga taucht alle paar Minuten ein vertrautes Gesicht auf und stellt seine Kampffertigkeiten unter Beweis. Für die größte Überraschung sorgt Sven Marquardt, der sich vor allem als Türsteher des Berliner Technoclubs Berghain einen Namen gemacht hat.

Berghain-Türsteher in Action-Fortsetzung: Welche Rolle spielt Sven Marquardt in John Wick 4?

Marquardt spielt in John Wick: Kapitel 4 eine Figur namens Klaus. Klaus gehört zu den Ruska Roma, die John Wick eigentlich verstoßen haben. Da dieser jedoch zu einem Syndikat gehören muss, um die Hohe Kammer zum Duell herauszufordern, erbittet John die Wiederaufnahme. Die Ruska Roma haben allerdings eine Bedingung.

Real Fiction Sven Marquardt in Schönheit & Vergänglichkeit

John soll den Fiesling Killa töten, der den Club Himmel und Hölle auf der Museumsinsel in Berlin betreibt. Dieser Club sieht dem Berghain mit seinen hohen grauen Säulen gar nicht so unähnlich. Klaus ist derjenige, der John mit grimmigen Blicken in Killas Welt einführt. Dabei wiederholt er vor allem einen markanten Satz: "Ich bin Klaus."

Während sich Marquardt in John Wick: Kapitel 4 als Henchman für den nächsten James Bond-Film bewirbt, könnt ihr in den Dokus Berlin Bouncer und Schönheit & Vergänglichkeit mehr über den Türsteher herausfinden. Denn der bewacht nicht nur die Pforten des Berghain, sondern ist auch als Künstler und Fotograf unterwegs.

John Wick: Kapitel 4 läuft seit heute, dem 23. März 2023, im Kino.

