The Batman: Robert Pattinson verrät seinen Masterplan für den DC-Held

Für The Batman schlüpft Robert Pattinson in die ikonische Rolle des Dunklen Ritters. Für seine Darstellung des Superhelden hat der Schauspieler genaue Vorstellungen.

Im Kino und im Fernsehen wurde Batman schon von zahlreichen Schauspielern gespielt. Von Adam West über Michael Keaton, Val Kilmer und George Clooney bis hin zu Christian Bale und Ben Affleck reicht die Liste der Darsteller, die dem Superhelden und vor allem Bruce Wayne, der Milliardär hinter der Maske, ihr Aussehen verliehen haben.

Nach dem Ausstieg von Ben Affleck als Batman im aktuellen DC-Filmuniversum ist jetzt Robert Pattinson als nächstes an der Reihe, um sich in den Anzug des Dunklen Ritters zu werfen. Für The Batman von Matt Reeves verfolgt der Schauspieler dabei offensichtlich einen eigenen Ansatz.

Robert Pattinson will sich für seinen Batman von bisherigen Versionen abheben

Pattinsons aktuelle Aussagen zu dem kommenden DC-Blockbuster stammen aus einem längeren, neuen GQ-Interview . Darin spricht der ehemalige Twilight-Star über seine Gründe, weshalb er die Rolle des ikonischen Superhelden überhaupt angenommen hat. Für Pattinson steht fest, dass sich sein Dunkler Ritter deutlich von bisherigen Interpretationen der Figur unterscheiden soll:

Ich mag die Tatsache, dass es nicht nur sehr, sehr, sehr gut gemachte Versionen des Charakters gibt, die ziemlich endgültig erscheinen, sondern ich dachte, dass es mehrere Spielarten des Charakters gibt. Es macht Spaß, wenn immer mehr von der Figur abgedeckt wird. Man fragt sich: Wo ist eine Lücke?

Man hat diese Art von spaßiger Version gesehen, man hat eine Art abgestumpfte Version gesehen, eine Art animalische Version. Und das Rätsel erfüllt einen, wenn man denkt: Wo kann ich einsteigen? Und habe ich irgendetwas in mir, das funktionieren würde, wenn ich es könnte?

Mit einem Blockbuster wie The Batman will Robert Pattinson mehr Sicherheit

Nachdem Robert Pattinson als Schauspieler in den letzten Jahren immer mehr den Weg ins Arthouse- und Independent-Genre einschlug mit aktuelleren Filmen wie Good Time, High Life und Der Leuchtturm, wurde er im GQ-Interview nach seiner Rückkehr in den Blockbuster-Sektor gefragt. Für den Briten hat diese Entscheidung auch existenzielle Gründe:

Es ist einfach etwas, auf das man sich ein wenig mehr verlassen kann. Das Problem ist, egal wie sehr ich die Filme auch liebe, die ich gemacht habe, keiner hat sie gesehen.

Dadurch entsteht auch Angst, da ich nicht weiß, wie stabil meine Karriere dadurch bleiben kann. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in der Industrie dazu bereit sind, jemanden komplett ohne kommerziellen Marktwerkt noch zu fördern.

Neben The Batman, der aufgrund der Coronakrise verschoben wurde und jetzt am 1. Oktober 2021 in die US-Kinos kommen soll, wird Robert Pattinson auch im neuen Christopher Nolan-Blockbuster Tenet zu sehen sein. Der Film soll wiederum immer noch am 16. Juli 2020 in den deutschen Kinos starten.

Was erhofft ihr euch von Robert Pattinsons Batman-Darstellung?