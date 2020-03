The Batman: Welcher DC-Bösewicht bist du?

In The Batman bekommt Robert Pattinson es mit einer kleinen Armee von ikonischen Bösewichten zu tun. Findet heraus, welcher davon am besten zu euch passt.

Wöchentlich werden neue Details zu The Batman mit Robert Pattinson als Gothams bestem Detektiv enthüllt. Zuletzt verbreitete sich die frohe Kunde vom spannenden neuen Design des Batmobils, davor sorgte ein erster Blick auf den Batsuit eher für Skepsis.



Doch lange vor den Neuigkeiten zum Fledermausmann selbst erfuhen wir von Regisseur Matt Reeves vor allem eins: Batman bekommt es in seinem neuesten Abenteuer mit einer guten Hand voll wohlvertrauter Bösewichte zu tun. Von Catwoman bis hin zum Riddler gibt sich ein ordentlicher Teil von Gothams Schurkenelite die Ehre. Aus diesem Anlass haben wir den passenden Persönlichkeitstest für euch entworfen.



Pinguin, Catwoman oder doch Two-Face? Welcher Batman-Bösewicht bist du?

Direkt zu Beginn ein kleiner Dämpfer für alle Joker-Liebhaber: Der wahnsinnige Clown steht nicht zur Auswahl. Der Joker wird, zumindest nach derzeitigem Stand, nicht in The Batman auftreten. Doch da auch ohne Batmans Lieblingsfeind noch genügend böse Buben (und Damen) zur Auswahl stehen, sollte das kein Beinbruch sein.



Also: Versetzt euch ins wundervolle, malerische Gotham und bündelt all eure kriminellen Energien. Stellt euch vor, was das Schurkendasein für euch bedeutet. Agiert ihr im kleinen Rahmen oder wollt ihr die ganze Stadt erobern? Lasst euren unmoralischen Fantasien freien Lauf - und beantwortet die Fragen am besten aus dem Bauch heraus, ohne lange nachzudenken.



Batman, Batman und mehr Batman: Euer Wissen und eure Meinung sind gefragt

Bis wir alle Bösewichte, die euch oben zur Auswahl stehen, gemeinsam in Aktion erleben, ist es leider noch ein Weilchen hin. Erst am 24. Juni 2021 soll The Batman in den Kinos starten.



Welcher Bösewicht aus Gotham seid ihr?