The Crown Staffel 5 bei Netflix: Im ersten Trailer übernimmt ein Star, dessen Harry Potter-Figur gehasst wird

Die 5. Staffel von The Crown kündigt sich mit einem ersten Trailer bei Netflix. Einmal mehr erwartet uns eine völlig neue Besetzung. Hier findet ihr alle wichtigen Infos auf einen Blick.

The Crown ist inzwischen eine der langlebigsten Netflix-Serien. Seit 2016 erobert die Verfilmung des Lebens von Queen Elizabeth II. den Streaming-Dienst mit neuen Episoden, die uns die Geschichte des Königshauses im 20. Jahrhundert näherbringen. Das Besondere ist: Alle zwei Staffeln wird der komplette Cast ausgetauscht.

Nachdem Claire Foy die Queen in jungen Jahren verkörperte, war zuletzt Olivia Colman in der Rolle zu sehen. Im Rahmen der 5. Staffel wird sie abgelöst von Imelda Staunton, die den meisten von euch sicherlich als die fiese Dolores Umbridge aus den Harry Potter-Filmen bekannt ist. Jetzt nimmt sie auf dem englischen Thron Platz.



Erster Trailer zu The Crown Staffel 5 bei Netflix

The Crown - S05 Trailer (Deutsch) HD

Staunton ist nicht der einzige Neuzugang, den wir n der 5. Staffel von The Crown begrüßen dürfen. Nachfolgend findet ihr den neuen Cast im Überblick.

Der neue Cast von The Crown in Staffel 5:

Welchen Zeitraum deckt The Crown Staffel 5 ab?

The Crown hat bereits eine lange Reise hinter sich. Die ersten Episoden der Serie sind in den ausklingenden 1940er Jahren angesiedelt. Inzwischen haben wir schon einiges an Zeitgeschichte erlebt. Die 5. Staffel setzt zu Beginn der 1990er Jahre ein und beschäftigt sich mit den wichtigsten Ereignissen der Dekade.

Wann startet The Crown Staffel 5 bei Netflix?

Die 5. Staffel von The Crown startet am 5. November 2022 bei Netflix. Wie schon bei den vorherigen Staffeln erwarten uns zehn Episoden. Diese werden alle gleichzeitig auf der Plattform des Streaming-Diensts veröffentlicht.

