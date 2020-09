The Mandalorian 2-Trailer: Brauchen wir Baby Yoda in der Star Wars-Serie überhaupt?

Der erste Trailer zu The Mandalorian Staffel 2 ist da und macht sowas von Lust auf mehr. Diese Star Wars-Welt ist reich an Figuren und Schauwerten. Wer braucht da Baby Yoda?

Seit dem Start von The Mandalorian bei Disney+ beherrscht Baby Yoda die Fandiskussionen. Er ist süß, er ist cool, er hat Power, er ist einer von uns. Jetzt ist der Trailer zur 2. Staffel der Star Wars-Live-Action-Serie da und zeigt uns wieder eine riesige Welt voller aufregender neuer Figuren, Schauplätze und Schiffe. Wir befinden uns am rauen Rand der Galaxis. Steht der langohrige Knuddelgnom da nicht sogar im Weg?

Jetzt reinhören: Das verrät der Trailer über Mandalorian Staffel 2

Über diese Frage und alles weitere, was der Trailer zeigt (und andeutet), sprechen wir im Streamgestöber Check. Wir, das sind Matthias Hopf, Star Wars-Experte, und ich, auch ein kleiner Star Wars-Fan.

Die wichtigsten Erkenntnisse und Fragen aus dem Mandalorian-Trailer

Wer ist die geheimnisvolle Figur im Trailer? Etwa Ahsoka Tano?

War Staffel 1 vielleicht nur ein sehr langes Intro für die Serie?

Diese Regisseure und Regisseurinnen bereichern die Staffel diesmal

Ist zuviel oder zu wenig Baby Yoda im Trailer?

Hier nochmal der Trailer zur Star Wars-Serie

Podcast-Nachschub für Star Wars- und Baby Yoda-Fans

