The Mandalorian: Schlägt die Star Wars-Serie in Staffel 2 eine neue Richtung ein?

Die Star Wars-Serie legt eine spektakuläre neue Episode vor. Aber wohin bewegt sich Staffel 2? Verändert sich The Mandalorian? Wir sprechen darüber im Podcast.

Vorsicht, Spoiler zur ersten Episode der 2. Staffel: The Mandalorian ist zurück mit einem Auftakt nach Maß. Die erste Folge der 2. Staffel überraschte allein mit ihrer Laufzeit: Mit über 50 Minuten ist Der Marshall die längste Folge der Serie.

Aber was macht diese Serie mit ihrem ungewohnten Raum ?

? Was bedeutet der geheimnisvolle Auftritt am Ende?

am Ende? Und treibt Baby Yoda wieder Unfug?

Jetzt reinhören: Ist der Auftakt von The Mandalorian Staffel 2 gelungen?

Tatsächlich ist bis auf die Laufzeit gar nicht so viel anders. Wir erleben wahrscheinlich die Western-lastigste Folge dieser an Wester-Motiven nicht armen Serien. Den Mando verschlägt es in ein einsames Wüstendorf, das von einem zerstörerischen Krayt-Drachen arg gebeutelt ist - fertig ist die nächste Quest. Löst sich The Mandalorian noch von seinem Monster-of-the-Week-Muster und wendet sich einer breiteren Erzählung zu?

Auch darüber sprechen wir im Kurz-Check der ersten Episode. Wir, das sind Matthias Hopf, Star Wars-Experte, und ich, auch ein kleiner Star Wars-Fan.

Star Wars: Wie hat euch der Mandalorian-Auftakt gefallen?

Zudem beschäftigen wir uns mit der Rückkehr des Ur-Boba Fett, wieder gespielt von Temuera Morrison. Verpufft der Auftritt wie so viele alle andere bisher oder verspricht er einen Wendepunkt für die Serie?

Podcast-Nachschub für Star Wars- und Baby Yoda-Fans

