The Mandalorian: Wann kommt die neue Folge der Star Wars-Serie?

Wann kommt die 4. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian zu Disney+? Hier findet ihr alle wichtigen Infos zur Fortsetzung der Geschichte rund um Din Djarin, Grogu und Bo-Katan Kryze.

Die größte Star Wars-Serie ist bei Disney+ zurück: The Mandalorian Staffel 3 erzählt von den neuen Abenteuern, die der schweigsame Kopfgeldjäger Din Djarin (Pedro Pascal) und sein Schützling Grogu aka Baby Yoda am Rand der Galaxis erleben. Darüber hinaus spielt Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) eine wichtige Rolle in der neuen Staffel.



Doch wie geht die Geschichte nach den aufregenden Ereignissen der 3. Folge weiter? In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zur Veröffentlichung der neuen Episoden von The Mandalorian.

Wann kommt The Mandalorian Staffel 3, Folge 4?

Die 4. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian erscheint 22. März 2023 um 9 Uhr bei Disney+. Damit folgt die Serie dem wöchentlichen Rhythmus des Streaming-Diensts. Jeden Mittwoch veröffentlicht Disney+ die neuen Episoden seiner Originalserien.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Mandalorian Staffel 3 schauen:

The Mandalorian - S03 Trailer (Deutsch) HD

Nachdem die 3. Folge von Minari-Regisseur Lee Isaac Chung inszeniert wurde, wartet das nächste Kapitel mit einem vertrauten Gesicht auf dem Regiestuhl auf. Carl Weathers, der in The Mandalorian als Greef Karga zu sehen ist, nimmt erneut bei der Star Wars-Serie auf dem Regiestuhl Platz. Zuvor inszenierte er die 4. Folge der 2. Staffel.

Geschrieben wurde das insgesamt 19. Mando-Abenteuer von Serienschöpfer und Showrunner Jon Favreau. Unterstützung hat er von Dave Filoni erhalten, dem kreativen Kopf hinter Animationsserien wie The Clone Wars und Star Wars Rebels. Womöglich dürfen wir uns somit in der 4. Folge über den ein oder anderen Cameo freuen.

Anbieten würde sich vor allem die Rückkehr von Ahsoka Tano (Rosario Dawson), die noch dieses Jahr ihre eigene Serie bei Disney+ erhält. Da Filoni maßgeblich in die Umsetzung des Spin-offs involviert ist, würde es durchaus Sinn ergeben, dass er mit der 4. Folge der 3. Staffel von The Mandalorian auf die Ahsoka-Serie hinleitet.

Alle Folgen von The Mandalorian Staffel 3 im Überblick

Die 3. Staffel von The Mandalorian umfasst wie die vorherigen Runden acht Episoden. Nachfolgend findet ihr die komplette Übersicht über die Veröffentlichungstermine.

Staffel 3, Folge 1 erschien am 1. März 2023

erschien am 1. März 2023 Staffel 3, Folge 2 erschien am 8. März 2023

erschien am 8. März 2023 Staffel 3, Folge 3 erschien am 15. März 2023

erschien am 15. März 2023 Staffel 3, Folge 4 erscheint am 22. März 2023

erscheint am 22. März 2023 Staffel 3, Folge 5 erscheint am 29. März 2023

erscheint am 29. März 2023 Staffel 3, Folge 6 erscheint am 5. April 2023

erscheint am 5. April 2023 Staffel 3, Folge 7 erscheint am 12. April 2023

erscheint am 12. April 2023 Staffel 3, Folge 8 erscheint am 19. April 2023

Danach ist noch lange nicht Schluss. Jon Favreau hat durchblicken lassen, dass er die Arbeit an den Drehbüchern für die 4. Staffel bereits abgeschlossen hat. The Mandalorian wird uns noch eine ganze Weile begleiten.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.