The Walking Dead enthüllt im Trailer zur allerletzten Episode große Spoiler: Anschauen auf eigene Gefahr

Das Finale von The Walking Dead rückt näher. Jetzt wurde der erste Trailer zur letzten Folge veröffentlicht und der hält einige überraschende Spoiler bereit.

In bereits zwei Wochen wird das endgültige Finale von The Walking Dead zu sehen sein. Dann erfahren wir endlich, wer die Serie überlebt, wer stirbt und natürlich, ob Rick Grimes wirklich am Ende zurückkehrt. Nachdem die Handlungsbeschreibung zu Folge 24 erste Details preisgab, wurde jetzt auch der Trailer für das Serienfinale enthüllt.

Aber Vorsicht ist geboten. Die Vorschau auf das mit Spannung erwartete The Walking Dead-Finale wurde im Nachgang des AMC+ Releases der vorletzten Staffel 11-Episode veröffentlicht. Das Video enthält also einige heftige Spoiler zu Folge 23, die hierzulande erst kommende Woche bei Disney+ erscheint.

The Walking Dead: Das passiert in Finale nach 11 Staffeln

Wie The Walking Dead nach 11 Staffeln, 12 Jahren und 177 Folgen enden wird, verrät der Trailer zum Glück nicht. Ebenso wenig gibt er eine Antwort darauf, ob wir Andrew Lincoln als Rick Grimes noch einmal zu Gesicht bekommen. Was aber verraten wird: den Charakteren rund um Daryl, Maggie, Negan und Co. steht eine gewaltige finale Schlacht bevor.

Hier könnt ihr den Trailer zum The Walking Dead-Finale sehen:

The Walking Dead - S11 E24 Finale Trailer (English) HD

Im Serienfinale müssen sich die Hauptfiguren nicht nur gegen Pamela Milton zur Wehr setzen. Es gibt noch eine größere Gefahr. Denn eine riesige Horde von Untoten überrennt das Commonwealth – vielleicht ist auch der ein oder andere Kletter-Zombie dabei. Und mittendrin versucht Daryl (Norman Reedus) die anscheinend schwer verwundete Judith Grimes (Cailey Fleming) in Sicherheit zu bringen.

Ebenso verrät der Trailer bereits, dass Rosita (Christian Serratos) ihre entführte Tochter wiederfinden wird, die sie in Folge 22 noch vergeblich in Alexandria bzw. Außenposten 22 suchte. Dabei wird sie sich jedoch in große Gefahr bringen. Wir sehen, wie sie von Untoten umzingelt die kleine Coco schützend im Arm hält.

Ein letztes Mal müssen wir also um das Überleben der seit Jahren liebgewonnenen Figuren bangen. Dass Daryl, Negan und Maggie überleben, ist dank ihrer kommenden Spin-off-Serien bereits garantiert.

Wann läuft das The Walking Dead-Finale bei Disney+?

Die letzte Folge der finalen The Walking Dead-Staffel am Montag, den 21. November 2022 am frühen Morgen bei Disney+ * veröffentlicht. Das Serienende wird etwas über 60 Minuten (90 Minuten inkl. Werbung) lang sein.

In den USA wird Folge 24 nicht wie bisher eine Woche zuvor bei AMC+ zu sehen sein, sondern zeitgleich mit der TV-Ausstrahlung. Diese erfolgt am 21. November um 3:00 Uhr morgens deutscher Zeit.

