The Walking Dead: Die schlechteste Folge des gesamten Franchises steht fest

Eine Folge des Walking Dead-Spin-offs Fear the Walking Dead ist laut Nutzerwertungen auf IMDb die schlechteste Folge des Franchises. Wir verraten euch, welche.

Trotz sinkender Zuschauerzahlen und teils harscher Kritik gilt das The Walking Dead-Franchise nach wie vor als Publikumsmagnet. Während sich die Mutterserie derzeit in der Halbzeitpause ihrer 10. Staffel befindet, endete im September Staffel 5 des Spin-offs Fear the Walking Dead.

Nun hat sich Comic Book der Frage angenommen, welche Folgen beider Serien am besten und am schlechtesten beim Publikum abgeschnitten haben. Grundlage sind Nutzerbewerungen bei IMDb (Internet Movie Database). Demnach wurde eine Fear the Walking Dead-Episode besonders niedrig bewertet.

Das sind die schlechtesten The Walking Dead-Folgen laut der Nutzerbewertungen

Laut des Berichts handelt es sich bei der 15. Folge der 5. Staffel von Fear the Walking Dead um die am schlechtesten bewertete Episode des gesamten Franchises mit einem Durchschnittswert von 4,8 von 10 möglichen Punkten. Bei gut 1000 abgegebenen Stimmen hat sich dieser in der Zwischenzeit sogar noch um 0,1 Punkte verschlechtert. Es ist die einzige Folge in der Reihe mit einem Wert von unter 5,0.

Unterdessen liegt die am niedrigsten bewertete The Walking Dead-Folge schon eine Weile zurück. Die 6. Folge der 7. Staffel, die im November 2016 debütierte, weist derzeit eine Bewertung von 5,6 Punkten bei gut 11.400 abgegebenen Stimmen auf. Es handelt sich hierbei um die einzige Episode der Hauptserie, die auf weniger als 6 Punkte kommt.

Nicht nur die IMDb-Nutzer, sondern auch Kritiker stimmen beim Tiefpunkt von Fear the Walking Dead überein. Zumindest auf Rotten Tomatoes hat die besagte Folge 15 von Staffel 5 lediglich einen Zustimmungswert der Kritiker von 17 Prozent - so niedrig wie keine andere Episode des gesamten Franchises.



Das sind die besten The Walking Dead-Folgen

Die am besten bewertete The Walking Dead-Folge bei IMDb liegt weiter zurück. Im Februar 2016 lief erstmals die 9. Folge der 6. Staffel, die es auf Basis von über 23.400 Stimmen auf 9,7 Punkte bringt. Fear the Walking Dead erreichte seinen Bestwert bereits in Staffel 1: Deren Finale kommt derzeit auf eine Durschnittsbewertung von 8,5 bei gut 5.400 Stimmen.

Fortgesetzt wird Fear the Walking Dead trotz aller Kritik: Im Juli wurde sie um eine 6. Staffel verlängert. The Walking Dead kehrt derweil am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel auf AMC zurück.

In Deutschland geht's einen Tag später auf Sky Ticket und FOX weiter.

Was sind eure schlechtesten und besten Folgen der The Walking Dead-Reihe?