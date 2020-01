The Walking Dead: Vergessene Figur kehrt jetzt in Spin-off-Serie zurück

Eine aus The Walking Dead bekannte Figur kehrt in die Zombie-Apokalypse zurück, allerdings nicht in der Mutterserie, sondern im Spin-off Fear the Walking Dead

Das The Walking Dead-Franchise befindet sich in Aufbruchsstimmung. Im Februar erwartet uns die Fortsetzung der 10. Staffel, während Scott M. Gimple fleißig daran arbeitet, weitere neue Geschichte ins Fernsehen oder im Fall der Rick-Filme sogar ins Kino zu bringen. Demnächst dürfen wir uns außerdem auf die Rückkehr einer aus The Walking Dead bekannten Figur freuen.

Christine Evangelista kehrt ins The Walking Dead-Universum zurück

Auf Twitter wurde die Neuigkeit verkündet: Es handelt es sich um Sherry (Christine Evangelista), die wir schon sehr lange nicht mehr in der Zombie-Apokalypse gesehen haben. 2017 tauchte sie das letzte Mal in einer The Walking Dead-Episode auf, seitdem wurde es sehr ruhig um die Figur. Jetzt ist sie wieder zurück, allerdings nicht in der Mutterserie, sondern im Spin-off Fear the Walking Dead.

Den Beweis liefert ein tolles Bild, das gleich noch für eine schöne Reunion sorgt: Nach all der Zeit sind Sherry und Dwight (Austin Amelio) endlich wieder vereint. Hand in Hand stehen sie da und wirken glücklich - zumindest für The Walking Dead-Verhältnisse. "Ist das ein Traum, oder eine Reunion?", liest sich der begleitende Zusatz.

In der 6. Staffel von Fear the Walking Dead werden Dwight und Sherry gemeinsam um ihr Leben kämpfen. Beide Figuren wurden zuvor in The Walking Dead eingeführt, ehe der Sprung ins Spin-off erfolgte. Dem bisher kleinen, aber stetig wachsenden Kreis der TWD-Überläufer gehört auch der von Lennie James verkörperte Morgan an. Wir sind gespannt, wer in Zukunft noch alles folgen wird.

The Walking Dead Staffel 10: Alle Folgen im Überblick und Stream

Die 10. Staffel von The Walking Dead geht am 23. Februar 2020 auf AMC weiter und ist hierzulande einen Tag später bei Sky Ticket zu sehen. Der Start für die 6. Staffel von Fear the Walking Dead steht derweil noch aus.

Freut ihr euch darauf, Dwight und Sherry vereint in Fear the Walking Dead zu sehen?