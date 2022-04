The Walking Dead endet mit Riesen-Überraschung: Darstellerin spoilert aus Versehen das Finale

The Walking Dead wird mit einem großen Twist enden. Diesen scheint eine neue Darstellerin aus Versehen bestätigt zu haben, die im Finale von Staffel 11 zu sehen sein wird.

Wir müssen noch ein paar Monate warten, bis das Serienfinale von The Walking Dead ausgestrahlt wird. Für die Darsteller:innen und das Team der Zombie-Serie ist die 11 Staffeln lange Reise schon jetzt zu Ende. Im Zuge der Dreharbeiten zur finalen Episode hat ein junges Cast-Mitglied nun aus Versehen den gewaltigen Twist verraten.

Achtung, es folgen Spoiler für The Walking Dead:

Wie einige aufmerksame Fans auf Twitter entdeckt haben, teilte die Jungdarstellerin Aaliyah Luu auf Instagram ihre Freude über die Besetzung in The Walking Dead. In einer mittlerweile gelöschten Story verrät sie: Sie spielt im Finale von Staffel 11 die ältere Version von Jerrys Tochter Alyiah. Es wird also einen gewaltigen Zeitsprung am Ende geben.

The Walking Dead Staffel 11: Zeitsprung am Ende der Serie

Der größte Zeitsprung in The Walking Dead umfasste bisher 6 Jahre und erfolgte direkt nach dem Verschwinden von Rick Grimes in Staffel 9. Nun scheint uns ein ähnlicher Sprung in die Zukunft im Serienfinale zu erwarten.

Jerrys Tochter Alyiah wurde bisher von der Kinderdarstellerin Autumn Azul verkörpert. Für das Finale übernimmt nun Aalyah Luu diese Rolle. Das gemeinsame Foto der beiden Schauspielerinnen legt nahe, dass es einen Zeitsprung von ca. 5 Jahren geben wird.



Auch die Comicvoralge zu The Walking Dead endet mit einem Blick auf die Zukunft der Figuren. Hier waren es jedoch ganze 20 Jahre, die übersprungen wurden. Ob es am Ende auch ältere Versionen der TWD-Kids Judith, RJ, Gracie, Hershel Jr. und Coco zu sehen gibt, ist bisher noch nicht bestätigt.



Ebenfalls ist noch nicht bekannt, ob es sich um einen "echten" Zeitsprung handeln wird, oder die Serie mit der Traumvorstellung einer besseren Zukunft endet. Wir erinnern uns zurück: Schon in Staffel 8 wurden uns Zukunftsvisionen präsentiert. Am Ende entpuppten sie sich als Tagträume des sterbenden Carl Grimes.

Endet The Walking Dead mit einer Hochzeit? Wilde Theorien zum Zeitsprung

Nachdem bereits Informationen durchgesickert sind, wo The Walking Dead enden wird und aufregende Setfotos verraten haben, welche Figuren überleben werden, wird die Fans eine quälende Frage noch einige Monate beschäftigen: Wie wird The Walking Dead enden?

Die von Aalyah Luu auf Instagram geteilten Fotos vom Set und an der Seite von Daryl-Darsteller Norman Reedus enthalten ein kleines Detail, das schon jetzt wilde Theorien anregt. Denn die Jungdarstellerin hält einen Korb mit Blumen. Einige Fans sind sich sicher: sie wird das Blumenmädchen auf einer Hochzeit sein.

Ob The Walking Dead tatsächlich mit einer Zukunfts-Hochzeit enden wird (und das überhaupt nötig hat), werden wir wohl erst erfahren, wenn das Finale später in diesem Jahr zu sehen ist. Schon jetzt bringt der kommende Zeitsprung aber spannende Möglichkeiten mit sich. The Walking Dead kann damit einen der größten Kritikpunkte der 11. Staffel umgehen.

Bisher schienen die angekündigten Spin-off-Serien zu Maggie, Negan, Daryl und Carol deren Schicksale am Ende der Serie zu spoilern. Diese Abenteuer könnten aber ebenso gut die am Ende zeitlich übersprungene Lücke füllen. Eine Garantie, dass alle Figuren überleben, wäre somit nicht mehr gegeben.

