The Walking Dead-Leak: Setbilder vom Finale verraten schon jetzt, wo Staffel 11 enden wird

Die Dreharbeiten zum Finale von The Walking Dead sind in vollem Gange. Bilder vom Set verraten nun schon den Ort, an dem die Serie nach 11 Staffel zu Ende geht. Stellt euch auf ein bittersüßes Happy End ein.

In wenigen Monaten wird The Walking Dead nach 177 Folgen zu Ende gehen, ehe weitere Spin-off-Serien die Geschichten einzelner Charaktere wie Negan, Maggie, Daryl und Carol fortsetzen. Auch wenn das Überleben mehrerer Figuren schon gespoilert wurde, bleiben noch viele Fragen für das Finale offen.



Wie wird The Walking Dead enden? Auf eine Antwort auf diese Frage müssen Fans noch 11 Episoden lang warten. Setfotos von den aktuell laufenden Dreharbeiten zur finalen Folge der Zombieserie verraten aber bereits jetzt schon, wo The Walking Dead enden wird.



Achtung, es folgen Spoiler zum Ende von The Walking Dead. Aber keine Sorge: Hier im Artikel werden keine Schicksale der Serien-Charaktere verraten.

The Walking Dead: Hier endet die Serie nach 11 Staffeln

In der vergangenen Woche wurden in der Stadt Newnan im US-Bundesstaat Georgia die letzten Szenen der Serie gedreht, wie unter anderem der Lokalnachrichtensender 11Alive berichtet.

In dem Bericht enthüllt ein Hubschrauberflug über das Set den Handlungsschauplatz, an dem The Walking Dead enden wird: in einem kleinem Park an einem großen Brunnen.

Wie einige Fans des Spoiler-Forums WeAreTWDFans (via Twitter ) herausgefunden haben wollen, soll uns hier ein besonders emotionales Ende erwarten. Der Brunnen dient nämlich als Denkmal, auf dem die Namen vieler gefallener Charaktere stehen.

Darüber hinaus sollen sich an diesem Ort auch die neuen Anführer:innen vorstellen, die am Ende das Commonwealth in eine neue Zukunft führen. Welche Charaktere das sind, konnten die Fans vor Ort leider nicht herausfinden. Denn große aufgehängte Planen verdeckten die Sicht auf die hier gedrehte Szene.

Gesehen haben wir diesen Park in der Serie bisher noch nicht. Es ist aber davon auszugehen, das sich dieser im Commonwealth befindet.

Wann die finalen Szenen zeitlich einzuordnen sind, ist aktuell noch nicht bekannt. Einen Zeitsprung von 20 Jahren wie am Ende der The Walking Dead-Comics dürfen wir aber nicht erwarten.

The Walking Dead Staffel 11: Verändertes Set deutet Happy End an

Nicht nur der finalen Schauplatz von The Walking Dead wurde enthüllt. Vor wenigen Tagen entdeckten Fans am Drehort Senoia, wo das Set der Alexandria Safe Zone aufgebaut ist, eine interessante Veränderung, die ebenfalls auf ein Happy End schließen lässt.

Die ikonische Mühle von Alexandria zieren seit wenigen Tagen nun bunte Malereien. Das lässt auf ein positiv gestimmtes Ende für diese Gemeinschaft schließen, die sich in Staffel 11 aktuell noch im Wiederaufbau befindet.

The Walking Dead wird aller Voraussicht nach also auf einer hoffnungsvollen Note enden und zugleich als bittersüßer Abschluss nochmal auf die vielen Charaktere verweisen, die wir in 12 Jahren The Walking Dead verloren haben.

Ob die Serie aber alle offenen Mysterien klären kann, Rick nochmal zurück bringt oder mit dem ein oder anderen schockierenden Tod überraschen wird, werden wir wohl erst erfahren, wenn das Serienfinale ausgestrahlt wird.

Was wünscht ihr euch für das Ende von The Walking Dead?