The Walking Dead: Erstes Video bestätigt den Start von Staffel 11 - jetzt wird es richtig ungemütlich

Der Start der 11. Staffel von The Walking Dead steht fest. Bereits im Sommer beginnt der Anfang vom Ende für die Zombieserie, wie der erste Teaser-Trailer verrät.

Nach über zehn Jahren biegt The Walking Dead in die Zielgerade ein. Mit der 11. Staffel wird die beliebte wie erfolgreiche Zombieserie ihr Ende nehmen. 24 Episoden bleiben uns noch, um uns von Carol, Daryl, Maggie und Co. zu verabschieden. Nun ist bekannt, wann das erste Kapitel der finalen Runde seine Premiere feiert.

Hier könnt ihr The Walking Dead bei Sky streamen Zu Sky Keine Folge verpassen

The Walking Dead enthüllt den Start von Staffel 11

Gestern Abend wurde in den USA die letzte Folge der 10. Staffel von The Walking Dead ausgestrahlt. In diesem Zuge wurde ein Teaser-Trailer veröffentlicht, der das Startdatum der 11. Staffel verrät: Am 22. August 2021 fällt der Startschuss für die letzten Episoden. Das Commonwealth kündigt sich mit unbequemen Fragen an.

Hier könnt ihr den Teaser-Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 schauen:

The Walking Dead - S11 Teaser Trailer (English) HD

Bereits vor ein paar Wochen berichteten wir, dass die 11. Staffel von The Walking Dead früher startet als gewohnt. Normalerweise positioniert der US-Sender AMC sein Serien-Flaggschiff im Herbst. Die Corona-Pandemie jedoch alles durcheinandergebracht, weswegen jüngst auch die 10. Staffel um sechs Bonusfolgen erweitert wurde.

Die 11. Staffel startet nun als großer Sommer-Blockbuster am 22. August 2021 mit acht Episoden. Die verbleibenden zwölf Episoden werden nächstes Jahr ausgestrahlt, sehr wahrscheinlich in ebenfalls in zwei Blöcken zu je acht Episoden. Showrunnerin Angela Kang verspricht ein episches Finale für die Zombie Serie.

Das The Walking Dead-Finale lockt mit dem Commonwealth

Es soll mehr Zombies und mehr Action geben. Vor allem lockt die 11. Staffel mit dem Versprechen, dass wir endlich in die Untiefen des Commonwealth eintauchen. Die riesige Gemeinschaft markiert den letzten großen Story-Arc in den The Walking Dead-Comics. Wir dürfen gespannt sein, wie die Serie dieses Ende aufgreifen wird.

Ausgehend vom Teaser-Trailer steht fest: Auf den finalen Metern wird es in The Walking Dead noch einmal richtig ungemütlich. Ohne dass wir eine Figur zu Gesicht bekommen, wird deutlich, dass die Überlebenden mit einer mächtigen Organisation konfrontiert wird, die über viele Ressourcen verfügt und von fiesen Methoden Gebrauch macht.

Zwei Episoden haben uns in der 10. Staffel auf die Ankunft des Commonwelath vorbereitet. In der 16. Folge tauchen zum ersten Mal die Soldat*innen auf und künden vom Anbruch einer neuen Weltordnung. In der 20. Folge bekommen wir einen zusätzlichen Einblick gewährt, der wenig Hoffnung auf ein friedliches Ende gibt.

Podcast: Wie sieht die Zukunft von The Walking Dead aus?

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde Andrea, Max und Matthias schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Was erwartet ihr euch von der finalen The Walking Dead-Staffel?