The Walking Dead-Star bestätigt: Figur lebt und wird zurückkehren

The Walking Dead hat ein riesiges Ensemble an Figuren. Doch eine Figur glänzt in Staffel 10 schon länger mit Abwesenheit. Nun klärte die Darstellerin das Schicksal ihrer Figur.

The Walking Dead befindet sich auch weiterhin in der Zwangspause. Während wir gespannt auf das Finale von Staffel 10 warten, fragen sich einige Fans bereits, ob eine schon länger abwesende Figur ihre Rückkehr feiern könnte.

Die Rede ist natürlich von Oceanside-Anführerin Cyndie. In einem Interview mit der Entertainment-Seite Where is the Buzz TV äußerte sich Sydney Park nun zu ihrer möglichen Rückkehr.

The Walking Dead Staffel 10: Kehrt Cyndie zurück?

Die Figur Cyndie trat erstmals in Staffel 7 von The Walking Dead auf, als Tara die neue Community der Oceansider entdeckte. In Staffel 9 gab es von ihr nach dem großen Zeitsprung von 6 Jahren nichts mehr zu sehen. Sydney Parks Engagement für das Pretty Little Liars-Spin-off The Perfectionists ist einer der Gründe für Cyndies Abwesenheit.

© AMC Sydney Park in The Walking Dead

Die 10. Staffel überraschte in ihrem Auftakt mit der Rückkehr von Cyndie und ihrem ersten Auftritt in der Post-Rick-Ära. Zuletzt sahen wir sie im Midseason-Finale, als Michonne (Danai Gurira) in Oceanside auf den mysteriösen Virgil trifft. Seitdem ist es wieder still um Cyndie geworden.

Glücklicherweise kann Sydney Parks bestätigen, dass Cyndie noch lebt. Auf die Frage, ob wir sie noch einmal im Finale von Staffel 10 sehen werden, antwortete sie zurückhaltend:

I kann euch gar nichts darüber sagen, außer, dass ich am Leben bin. Ich lebe.

Die Rückkehr von Cyndie im Finale könnte also eine große Überraschung werden. In der zuletzt enttäuschenden Folge 15 suchten die Communities in einem verlassenen Krankenhaus Schutz vor Betas riesigen Horde von Untoten - darunter auch Mitglieder der Oceanside-Gemeinschaft.

Doch nun ist das Krankenhaus von Untoten umzingelt, die Charaktere sitzen in der Falle. Der Überlebenskampf der Gemeinschaften und auch der Oceansider wäre der passende Zeitpunkt für Cyndies Rückkehr - und vielleicht auch ihren schockierenden Tod.



