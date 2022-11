The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes steht bevor: Vorletzte Folge enthüllt 2 Möglichkeiten für den Auftritt

Der große Finale von The Walking Dead ist nah. Aber auch die Rückkehr von Rick Grimes? Staffel 11 stellt dafür in Folge 23 jetzt zwei Möglichkeiten in Aussicht.

Fans von The Walking Dead müssen jetzt stark sein, denn der emotionale Abschied steht kurz bevor. In einer Woche endet die größte Horrorserie unserer Zeit nach 11 Staffeln, 12 Jahren und 177 Folgen. Und wenn es einen Wunsch gibt, den so gut wie alle im Finale erfüllt sehen wollen, dann ist es ein Auftritt von Andrew Lincoln als Rick Grimes.

Seit vier Jahren schon ist die einstige Hauptfigur von The Walking Dead nicht mehr zu sehen gewesen. Ein Ende ohne den Mann, mit dem einst alles begann, ist kaum vorstellbar. Ob wir Rick tatsächlich schon nächste Woche wiedersehen, bleibt noch ein gut gehütetes Geheimnis. Die vorletzte Folge mit dem Titel Familie aber hat nun zwei konkrete Weg eröffnet, wie Andrew Lincoln im Finale zurückkehren kann.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead:

Möglichkeit 1: Rick Ex Machina im The Walking Dead-Finale

In der Rest in Peace betitelten finalen Episode von The Walking Dead wird das Commonwealth von einer riesigen Horde von Untoten überrannt. Dass einige davon klettern und sogar Waffen wie Steine und Messer benutzen können, macht die Sache nicht leichter. Aber wie soll dieser riesige Kampf innerhalb einer Folge abgewickelt und das Commonwealth von den Zombies bereinigt werden? Hier könnte Rick Grimes ins Spiel kommen.

Schaut hier den Trailer zur allerletzten Folge von The Walking Dead:

Im Verlauf von Staffel 11 wird immer wieder auf einen geheimen Bündnispartner des Commonwealth verwiesen, bei dem es sich mit großer Sicherheit um das Civic Republic Military (CRM) handeln könnte. Ob Pamela Milton (Laila Robins) in der Stunde der Not dieses nun um Hilfe bittet? Das CRM samt Hubschrauber könnte als überraschende Rettung in letzter Sekunde auftauchen.

Und wenn The Walking Dead schon das CRM zurückbringt, dann mit großer Wahrscheinlich auch Rick Grimes als Teil einer Sondereinheit, der sich innerhalb des Serienuniversums seit Jahren in der Civic Republic aufhält. Somit würde das Finale auch direkt eine Brücke zum kommenden Richonne-Spin-off schlagen, das Ricks Zeit in der geheimnisvollen über 200.000 Menschen großen Mega-Gemeinschaft sowie Michonnes Suche nach ihrem Gatten thematisiert.

Möglichkeit 2: Rick Grimes schaut als Halluzination vorbei

Die vorletzte Episode bereitet aber noch eine weitere Möglichkeit für einen Rick Grimes-Auftritt vor, der sicher nicht ganz so episch aber naheliegender wäre. Denn inmitten der schockierenden Ereignisse aus Folge 23 wird Judith Grimes (Cailey Fleming) von Pamela Milton angeschossen.

Das schwer verwundete Mädchen wird schließlich von Daryl vor der Horde in Sicherheit gebracht. Im Delirium scheint sie etwas zu erblicken, das wir nicht sehen. Die Folge endet mit ihren verwunderten Worten: "Daddy?"

© AMC Ricks Rückkehr könnte die größte The Walking Dead-Überraschung werden

The Walking Dead könnte einen ähnlichen Weg wie schon die 5. Folge von Staffel 9 wählen, um Rick zurückzubringen – und zwar als Halluzination. Auch dessen Abschiedsfolge brachte einige verstorbene Figuren wie Shane, Sasha und Hershel zurück, denen der schwer verwundete Rick mit schwindendem Bewusstsein in Träumen begegnet.

Auch Judith befindet sich nun in einem kritischen Zustand und könnte in einer Nahtodvision ihrem Vater begegnen. Und vielleicht kann der Abschied von The Walking Dead auf diese Weise noch ein paar weitere tote und vermisste Figuren aus Judiths Leben zurückkehren lassen, wie Mama Michonne (Danai Gurira) und sogar Brüderchen Carl Grimes (Chandler Riggs).

