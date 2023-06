The Walking Dead-Schock: Star der ersten Stunde steigt nach 13 Jahren aus und nur Rick Grimes kann ihn noch zurückholen

Fear The Walking Dead nähert sich dem Ende. Zur Halbzeit von Staffel 8 schockiert die Zombie-Serie nun mit dem überraschenden Ausstieg ihrer Hauptfigur.

Achtung, es folgen Spoiler zum Midseason-Finale von Fear the Walking Dead Staffel 8: Nachdem The Walking Dead im vergangenen November nach 12 Jahren beendet wurde, wird auch das erste Spin-off demnächst begraben. Fear the Walking Dead Staffel 8 (bei Amazon Prime Video *) verabschiedet sich nach 6 Folgen mit einem echten Schocker in eine mehrmonatige Pause.

In den finalen Episoden wird sich die Fear the Walking Dead grundlegend verändern, denn der zuvor wichtigste Star ist nicht mehr dabei. Die Geschichte von Morgan Jones (Lennie James) wurde nach 13 Jahren (vorerst) beendet.

Fear the Walking Dead Staffel 8 verabschiedet Morgan Jones

Morgan Jones ist neben Rick Grimes der einzige noch lebende Charakter, der seit der allerersten Episode Teil des The Walking Dead-Universums ist. Nach einzelnen Auftritten im Staffel 1-Piloten sowie in Staffel 3 wurde Morgan ab Staffel 5 fester Bestandteil der Zombie-Serie The Walking Dead. Nach dem Krieg gegen Negan wechselte er seine erzählerische Heimat und war fortan Hauptfigur des Spin-offs Fear the Walking Dead.

Nach 4 Staffeln ist diese Ära ist nun vorbei. Die 8. Staffel beendet in Folge 6 den Konflikt mit der ruchlösen Anführerin der Gemeinschaft PADRE und bringt Morgan mit seiner – dank eines Zeitsprungs – mittlerweile 8-jährigen Ziehtochter Mo (Zoey Merchant) zusammen. Nachdem die Staffel bereits Morgans vergangene Traumata auslotete, trifft er nun eine wichtige Entscheidung für seine Zukunft.

AMC Morgan und Tochter Mo beginnen ein neues Abenteuer

Für Morgan gibt es keine unmittelbaren Gefahren mehr. Er ist bereit, dieses Kapitel seines Lebens abzuschließen und nach Alexandria heimzukehren. Er will wissen, wie es den Menschen geht, die er damals zurückgelassen hat, denn innerhalb der Handlung sind seitdem ca. 8 bis 9 Jahre vergangen. Für eine Person gilt das ganz besonders: Rick Grimes.

Morgans vorerst letzter The Walking Dead-Auftritt bringt ihn zurück an das Grab seines ehemaligen Freundes Eastman, der ihn in Staffel 6 der Hauptserie im Stock-Kampf ausbildete. Daneben begräbt er seine kürzlich verstorbene Partnerin Grace und erkennt, dass jeder verbleibende Moment mit geliebten Menschen kostbar ist. Ehe er mit Mo, die ihren eigenen Kampf-Stab bekommen hat, den Weg in Richtung Virginia antritt, setzt er einen letzten Funkspruch ab:

Diese Nachricht ist für Rick Grimes. Hier ist Morgan Jones. Ich werde nach dir suchen. Egal ob du in Alexandria bist oder nicht.

War das wirklich das Ende für Morgan bei Fear the Walking Dead?

Wer jetzt hofft, dass Morgans Suche nach Rick Grimes in den kommenden letzten 6 Folgen von Fear the Walking Dead thematisiert wird, wird leider enttäuscht. Lennie James wird im zweiten Teil der Staffel nicht mehr auftreten. In einem Behind the Scenes-Clip zum Midseason-Finale betrauert Co-Showrunner Ian Goldberg bereits den Serien-Verlust:

Um ehrlich zu sein, kann ich es gar nicht fassen, dass Lennie nicht mehr da ist. Denn er war für mich und [Co-Showrunner Andrew Chambliss] ein so wichtiger Teil der Reise. Er ist ebenso talentiert wie nett. Und wir wissen, dass er noch andere wunderbare Dinge tun wird. Aber wir werden Lennie für immer dankbar sein für seine Zeit mit uns hier bei Fear.

Morgan ist zudem nicht die einzige Figur, von der die Serie Abschied nimmt. Auch die zuvor von The Walking Dead zu Fear the Walking Dead übergewechselten Charaktere Dwight (Austin Amelio) und Sherry (Christine Evangelista) bekommen einen tragischen Abschluss. Nach dem Tod ihres Sohnes Finch, trennen sie sich und Dwight ist bereit, allein nach Hause zurückzukehren.

Wiedersehen mit Rick Grimes? Morgans The Walking Dead-Zukunft ist ungewiss

Dass Morgans Ende nicht mit seinem Tod endet, ist sicher eine Erleichterung für Fans des Charakters. Einen ultimativen Abschied haben wir aber nicht bekommen. Stattdessen erinnert sein Ausstieg an jenen von Michonne, die The Walking Dead in Staffel 10 verließ, um ebenfalls nach Rick zu suchen. Dieser Teil ihrer Geschichte wird bald in einer eigenen Spin-off-Serie fortgeschrieben.

AMC Morgan will Rick Grimes finden

Die Vermutung liegt nahe, dass Morgan in der im kommenden Jahr startenden Rick-Michonne-Serie an der Seite von Andrew Lincoln und Danai Gurira zurückkehren könnte. Deren 6 Episoden sind aber bereits abgedreht und Lennie James wird voraussichtlich kein Teil der ersten Staffel sein. Sollte die Serie allerdings verlängert werden, wäre ein Auftritt in Staffel 2 denkbar.

In naher Zukunft werden wir also vorerst nichts mehr von Morgan zu sehen bekommen, wie Darsteller Lennie James kürzlich in einem Interview mit CBR bestätigte:

Das war's für mich. Er ist schon lange genug dabei. Damit ich den Stock wieder in die Hand nehme, müsste es schon eine unglaubliche Storyline sein. Es müsste eine Situation sein, in der ich nicht auf alle Episoden, die ich bisher gemacht habe, zurückblicken und sagen könnte: "Nein, das habe ich in dieser und jener Episode in dieser und jener Staffel gemacht." Ich bin im Moment nicht daran interessiert, mich mit Morgan zu wiederholen. Ich glaube, das würde sein Vermächtnis ein wenig trüben.

Ein Wiedersehen mit Rick Grimes könnte aber genau die "unglaubliche Storyline" sein, die James zu einer Rückkehr bewegen könnte. Schließlich begann die Geschichte von The Walking Dead mit Rick und Morgan. Vielleicht wird sie (irgendwann) auch mit ihnen enden.

