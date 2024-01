The Walking Dead-Serie mit Rick Grimes: Bei den ersten 3 Episoden-Titeln bekommen Fans der ersten Stunde garantiert Gänsehaut

Die neue The Walking Dead-Serie The Ones Who Live wird ein Neuanfang für Rick Grimes. Das versprechen die ersten Folgentitel mit einer besonderen Referenz.

Nach über fünf Jahren Pause ist Rick Grimes (Andrew Lincoln) in wenigen Wochen wieder als Hauptfigur einer The Walking Dead-Serie zu sehen. Das Spin-off The Ones Who Live wird endlich viele offene Fragen klären, die sich seit seinem Verschwinden aus der Originalserie angehäuft haben.

Wie wichtig The Ones Who Live für die Gesamtgeschichte von The Walking Dead sein wird, deuten die Titel der ersten Episoden an, die mit einer besonderen Referenz an den Beginn der Zombie-Saga überraschen.

Die Rick-Serie erinnert an den Beginn von The Walking Dead

Nachdem US-Kritiker:innen in den vergangenen Tagen bereits die ersten drei Folgen der Serie vorab zur Ansicht erhalten haben, haben jetzt die ersten Folgentitel ihren Weg ins Netz gefunden. Für sich alleinstehend wirken diese nicht besonders spannend. Doch zusammen ergeben sie eine vielversprechende Referenz auf die Folge, mit der vor über 12 Jahren alles begann.

Folge 1: Years

Folge 2: Gone

Folge 3: Bye

"Days Gone Bye" lautete der englische Titel der allerersten The Walking Dead-Folge, die hierzulande unter dem Namen "Gute alte Zeit" veröffentlicht wurde. The Ones Who Live verspricht mit "Years Gone Bye" einen Neuanfang für das postapokalyptische Epos.

Dass die erste Episode den Titel "Years" trägt, ergibt viel Sinn. Nicht nur sind Jahre vergangenen, seit die Fans Rick das letzte Mal gesehen haben. Es sind auch innerhalb der The Walking Dead-Geschichte viele Jahre vergangen, seit er von seiner Ehefrau Michonne (Danai Gurira) getrennt wurde.

Somit können wir davon ausgehen, dass Folge 1 wohl erstmal diese Zeitspanne von mehr als 6 Jahren füllt. Denn was wir schon wissen: In der Gegenwart des Spin-offs hat Rick längst die Seiten gewechselt.

Die Referenz an den Beginn der Originalserie hat noch eine weitere besondere Bedeutung für Rick Grimes. Dieser erwachte in der Pilotfolge aus dem Koma und fand ich in einer völlig veränderten Welt wieder. The Ones Who Live könnte das nächste Kapitel seiner Geschichte auf ähnliche Weise beginnen. Denn Rick findet sich erneut in einer für ihn fremden Umgebung wieder: der Civic Republic in Philadelphia.

Wann startet The Walking Dead: The Ones Who Live in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht sehr viel länger warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.



