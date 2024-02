Vor The Walking Dead-Rückkehr war Andrew Lincoln in einer Netflix-Serie zu sehen, aber kaum jemand hat es bemerkt

Nach über fünf Jahren kehrt The Walking Dead-Star Andrew Lincoln als Rick Grimes zurück. War er seit seinem Ausstieg noch in anderen Projekten zu sehen?

Andrew Lincoln ist in wenigen Wochen endlich wieder als Rick Grimes zu sehen. Mit The Ones Who Live endet seine über fünf Jahre anhaltende Zombie-Pause. Denn im Jahr 2018 stieg der Star aus The Walking Dead aus.

Was hat Andrew Lincoln eigentlich während seiner The Walking Dead-Pause gemacht? Wer in den letzten Jahren auf der Suche nach einem Lincoln-Fix war, hatte nicht viele Möglichkeiten. Unter anderem versteckte sich der TWD-Star in einer schaurigen Netflix-Horror-Serie.

Zwischen The Walking Dead und The Ones Who Live spielte Andrew Lincoln nur 2 neue Rollen

Rick Grimes ist die wichtigste Rolle in Andrew Lincolns Karriere. Das ist keine Übertreibung. Der britische Schauspieler war vor der Zombie-Serie hauptsächlich für seine Rolle im weihnachtlichen und romantischen Kultfilm Tatsächlich ... Liebe bekannt. Seit über 13 Jahren steckt er nun all seine Energie in The Walking Dead. Und das zeigt sich auch in seiner Filmografie, die zwischen 2010 und 2018 voll und ganz Rick Grimes gewidmet ist.

Der Grund für Lincolns The Walking Dead-Ausstieg hatte nichts damit zu tun, dass er unzufrieden mit seinem Charakter war. Er verließ die Produktion, um mehr Zeit mit seiner Familie in Großbritannien verbringen zu können. Ganz untätig war er jedoch nicht. Während der Auszeit von 5 Jahren trat er für zwei neue Projekte vor die Kamera:

Andrew Lincolns Projekte in der TWD-Pause: Beflügelt

Beflügelt Ein Vogel namens Penguin Bloom - Trailer (Deutsch) HD

Im Jahr 2020 war Andrew Lincoln in seiner ersten Spielfilmrolle seit einem Jahrzehnt zu sehen. An der Seite von Schauspielerin Naomi Watts verkörpert er im von wahren Ereignissen inspirierten Drama Beflügelt - Ein Vogel namens Penguin Bloom einen Familienvater, dessen Ehefrau nach einem Unfall gelähmt ist. Als diese sich um einen verletzten Flötenvogel (kein Pinguin!) kümmert, lernt sie, mit ihren tragischen Umständen zurechtzukommen.

Andrew Lincolns Projekte in der TWD-Pause: Netflix-Horror im Cabinet of Curiosities

Cabinet of Curiosities: Das Rauschen - S01E08 Trailer (English) HD

Zwei Jahre später folgte im Oktober 2022 Andrew Lincolns erster Serienauftritt seit dem Beginn von The Walking Dead, für die er dem Horror-Genre treu blieb. Die von Guillermo del Toro produzierte Netflix-Anthologie Cabinet of Curiosities erzählt mit jeder Folge eine neue Gruselgeschichte mit neuen Darstellern. Wer es nicht bis zur letzten Episode durchgehalten hat, wird den Rick Grimes-Star aber gar nicht entdeckt haben.

In der von Babadook-Regisseurin Jennifer Kent inszenierten Folge "Das Rauschen" ist Andrew Lincoln als leidenschaftlicher Ornithologe Edgar zu sehen, der mit seiner Ehefrau Nancy (Essie Davis) Vogelschwärme an einem abgelegenen Landhaus beobachtet. Der Tod der gemeinsamen Tochter lastet jedoch schwer auf dem Paar. Lincoln spielt seinen Charakter mit emotionaler Eindringlichkeit und Überforderung. Denn seine Frau scheint inmitten von paranormalen Vorkommnissen den Verstand zu verlieren.

Alle acht Episoden von Cabinet of Curiosities streamen bei Netflix

Wann startet die neue The Walking Dead-Serie mit Andrew Lincoln in Deutschland?

Die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne geht in den USA am 25. Februar 2024 beim Sender AMC an den Start. Deutsche Fans müssen nicht sehr viel länger warten. Hierzulande startet The Ones Who Live bereits einen Tag später, am 26. Februar 2024, bei Magenta TV. Die insgesamt sechs Episoden werden im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.

The Walking Dead-Rückkehr und mehr: Die besten Serienstarts im Februar bei Netflix und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Februar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im Februar nicht nur die packende Neuverfilmung eines Samurai-Abenteuers, sondern auch eine heiß erwartete Fanatasy-Serie von Netflix, die The Walking Dead-Rückkehr von Rick Grimes und vieles mehr.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.