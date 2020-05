The Walking Dead so günstig wie nie: Alle Comics der Hit-Serie zum Sparpreis

Das Finale von The Walking Dead Staffel 10 lässt auf sich warten. Unterdessen könnt ihr jetzt die komplette Comic-Serie günstig erwerben - und dabei auch gleich etwas Gutes tun.

Ja, liebe Fans von The Walking Dead, wir warten weiterhin gespannt auf das verschobene Finale der 10. Staffel. Wenn die zahlreichen The Walking Dead Alternativen auf Netflix und Co. noch nicht euren Zombie-Durst stillen konnten, dann ist das vielleicht die ideale Gelegenheit die Comic-Vorlage einmal nachzuholen. Diese gibt es nämlich aktuell im Angebot komplett für gerade einmal 17,50 Euro zu erwerben.

The Walking Dead: Alle 193 Comics im Angebot

Als sogenanntes Humble Bundle könnt ihr noch bis zum 20. Mai 2020 Robert Kirkmans komplette Comic-Serie für gerade mal 17,50 Euro in digitaler Form kaufen. Damit tut ihr sogar noch etwas Gutes. Denn der Erlös über den Verkauf auf Humble Bundle geht der Organisation Book Industry Charitable Fund zugute. Diese Unterstützt kleine Buchhändler und Comicläden, die gerade in der Corona-Krise schwer zu kämpfen haben.

© Image Comics The Walking Dead Comic

Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Die Comics sind nur in der englischen Fassung verfügbar. Sollte die Sprache für euch keine Hürde darstellen, ist die die günstigste Variante an die komplette Reihe zu kommen. Diese umfasst 193 Comic-Hefte, die sich auf 32 Sammelbände verteilen. 2 Sonderausgaben, darunter auch das Negan-Prequel, gibt es im Bundle dazu.

Für die deutsche Ausgabe müsst ihr dagegen ordentlich Geld auf den Tisch legen. In der günstigsten Variante zahlt ihr in Deutschland 200 Euro wenn ihr euch für die 4 Kompendien entscheidet. Die einzelnen Sammelbände kosten derweil um die 16 bis 18 Euro bzw. 9 bis 10 Euro in digitaler Form.

Wenn ihr The Walking Dead lieber auf Deutsch lesen möchtet, könnt ihr hier das 1. Kompendium mit den Ausgaben 1 bis 48 * finden. Das 4. und letzte Kompendium * hingegen gibt einen kleinen Vorgeschmack, was euch in Staffel 11 der Serienadaption erwartet: der heißerwartete Commonwealth-Arc.

The Walking Dead-Comics: Ideale Vorbereitung auf Staffel 11

Die Serie The Walking Dead steht vor einem großen Umbruch. Nach dem Abschluss des Kriegs gegen die Whisperer wird das riesige Commonwealth als neuer Handlungsort eingeführt. Diese Storyline ist in den Comics auch die letzte. Leider müssen wir uns noch einige Monate gedulden, bis die 11. Staffel gesendet wird bzw. diese überhaupt gedreht werden kann.

Im Video: So wurde The Walking Dead nach Ricks Ausstieg gerettet

So wurde THE WALKING DEAD gerettet! | Angela Kang und die neue Ära nach Rick Grimes

Für die lange Durststrecke bieten die Comics nun eine perfekte Gelegenheit schon mal zu schauen, wie die Handlung in den Comics weitergehen wird. Denn eines steht fest: Die Serie wird sich ab Staffel 11 noch stärker von den Comics unterscheiden. Denn die Konstellation der Figuren ist zum aktuellen Handlungszeitpunkt in Serie und Comic vollkommen unterschiedlich.

Ebenso planen die Macher von The Walking Dead die Serie auch über das Ende hinaus fortzuführen. Während wir also weiterhin rätseln müssen, wie und ob The Walking Dead überhaupt enden kann, könnt ihr euch jetzt schonmal das extrem emotionale Ende der Comics zu Gemüte führen.

Podcast: Wann und wie geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.

