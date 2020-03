The Walking Dead: Titel des Staffel 10-Finales deutet herzzerreißenden Tod an

Im April wird das Finale der 10. Staffel The Walking Dead laufen. Episode 16 trägt den Titel Der sichere Tod bzw. A Certain Doom und kündigt eine schockierende Wendung an. Wird eine Hauptfigur sterben?

Während der Krieg mit den Whisperern aktuell auf Hochtouren läuft, ist die 10. Staffel von The Walking Dead in wenigen Wochen auch schon wieder vorbei. Der Titel der 16. Folge wurde bereits bekanntgegeben und deutet einen bewegenden Tod aus der Comicvorlage an. Aber welchen Charaktere wird es treffen? Achtung, es folgen potentielle Spoiler!

The Walking Dead - Die Whisperer-Story endet mit einem dramatischen Tod

Die 16. Episode der 10. Staffel und damit auch das Finale wird den Titel A Certain Doom tragen, der Fans der Comic sofort an einen der emotionalsten Momente von The Walking Dead zurück erinnert. A Certain Doom (in Deutschland: Der sichere Tod) ist nämlich auch der Titel des 28. Sammelbandes und des 167. Comicheftes.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Mit diesem Kapitel endete die Whisperer-Story auf einer dramatischen Note. Während die Überlebenden die riesige Herde von Untoten von Alexandria weglenken, wird Andrea durch eine Unachtsamkeit gebissen. Nachdem die Gefahr der Herde gebannt ist, verabschieden sich Freunde und Familie von Andrea, ehe ihr Ehemann Rick Grimes sie erlöst.

The Walking Dead: Wer stirbt im Finale von Staffel 10?

Für die Comics war Andreas Tod ein entscheidender Moment, der in gleicher Form nicht mehr in der Serie umgesetzt werden kann. Weder Andrea noch Rick sind noch Teil der Serie. Die Macher werden aber nicht ohne Grund das Staffelfinale so betitelt haben. Wird uns also der dramatische Tod einer Hauptfigur bevorstehen?

© AMC The Walking Dead: Rosita

Wir haben uns einmal die 3 wichtigsten potenziellen Kandidaten angeschaut:

Rosita (Christian Serratos): Nach dem Tod von Siddiq beginnt Rositas Welt zu zerbrechen. Die Tage für Gabriel scheinen gezählt und Eugene bricht bald Richtung Commonwealth auf. Ist ihre Geschichte an einem Endpunkt angelangt? Wir hoffen nicht, dass Showrunnerin Angela Kang die kleine Coco zur Vollwaise macht.

(Christian Serratos): Nach dem Tod von Siddiq beginnt Rositas Welt zu zerbrechen. Die Tage für Gabriel scheinen gezählt und Eugene bricht bald Richtung Commonwealth auf. Ist ihre Geschichte an einem Endpunkt angelangt? Wir hoffen nicht, dass Showrunnerin Angela Kang die kleine Coco zur Vollwaise macht. Carol (Melissa McBride): Der Tod von Carol ist einer der härtesten Schläge, den wir uns für das Staffelfinale ausmalen können. Allerdings hat Darstellerin Melissa McBride einen Franchise-Vertrag bis Staffel 12. Eine Überlebensgarantie ist das aber gewiss nicht - fragt Carl.

(Melissa McBride): Der Tod von Carol ist einer der härtesten Schläge, den wir uns für das Staffelfinale ausmalen können. Allerdings hat Darstellerin Melissa McBride einen Franchise-Vertrag bis Staffel 12. Eine Überlebensgarantie ist das aber gewiss nicht - fragt Carl. Aaron (Ross Marquand): Dramaturgisch wäre sein Tod passend und würde das Kapitel Alexandria, das in Staffel 5 mit ihm begonnen hat, zu einem Abschluss bringen, ehe sich Staffel 11 einem neuen Schauplatz, dem Commonwealth, widmet. Trotzdem wollen wir nicht, dass Gracie eine Waise wird!

Neben diesen Drei gibt es auch eine Reihe von Nebenfiguren, wie Jerry oder Kelly, die im Staffelfinale sterben könnten. Ihr Tod hätte allerdings nicht die emotionale Wucht, um diesem ikonischen Comictod gerecht zu werden. Auch könnte das Finale enthüllen, dass Connie oder Magna seit dem Einsturz der Höhle gebissen wurde.

Es gibt allerdings 2 Dinge die gegen den Tod einer Hauptfigur in Finale der 10. Staffel sprechen. Zu einen wurde die emotionale Szene aus Der sichere Tod bereits in der 8. Staffel für Carls Tod benutzt. Ebenso würde der Tod einer wichtigen Figur komplett überschattet werden, wenn Maggie (Lauren Cohan) in den letzten Momenten von Staffel 10 zurückkehren wird.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

