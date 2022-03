The Walking Dead Staffel 11: Schockierender Twist bestätigt, was Fans schon lange vermutet haben

The Walking Dead Staffel 11 löst endlich das Rätsel um die echte und die falsche Stephanie und beantwortet die Frage, wer vor 3 Jahren wirklich mit Eugene per Funk Kontakt aufnahm.

Vor knapp drei Jahren ebnete The Walking Dead mit einem mysteriösen Funkspruch den Weg für das finale Kapitel im Commonwealth. In der 11. Folge der 11. Staffel wird nun endlich geklärt, welche Person tatsächlich damals mit Eugene (Josh McDermitt) am Funkgerät gesprochen hat. War es wirklich jene Stephanie, die ihn im Commonwealth Willkommen hieß? Jetzt liefert The Walking Dead die überraschende Antwort.

The Walking Dead Staffel 11: Das Verwirrspiel um Stephanie

Wer nicht die Besetzung von The Walking Dead im Blick hat, wird das große Verwirrspiel um Stephanie vielleicht gar nicht bemerkt haben. Denn zu Beginn von Staffel 11 präsentierte uns die Serie Schauspielerin Chelle Ramos als Stephanie, obwohl in der Staffel zuvor die Stimme von Darstellerin Margot Bingham zu hören war.

© AMC The Walking Dead: Wer ist die echte Stephanie?

Dass Bingham ebenfalls in Staffel 11, allerdings in einer scheinbar anderen Rolle, zu sehen war, verwirrte aufmerksame Zusehende noch mehr. Wurde Eugene von einer falschen Stephanie getäuscht? Ist Pamela Miltons Assistentin und Mercers Schwester Max (Bingham) vielleicht die echte Stephanie? Und warum sollte das Commonwealth Eugene überhaupt catfishen?

In der Episode Ein abtrünniges Element kommt die ganze Wahrheit ans Licht, als Eugenes Freundin Stephanie spurlos verschwindet. Wie ein Detektiv begibt er sich auf Spurensuchen und verliert sich in Verschwörungstheorien. Am Ende folgt die Enthüllung: "seine" Stephanie heißt in Wirklichkeit Shira und wurde von Lance Hornsby (Josh Hamilton) persönlich auf Eugene angesetzt.

Max oder Shira? The Walking Dead Staffel 11 enthüllt die echte Stephanie

Shira gab sich als Stephanie Vega aus, um wichtige Informationen über Eugenes Gruppe zu erhalten und ihn zu manipulieren. Als die Beziehung der beiden ernster wurde, wurde Shira von Lance zurückbeordert. Eugenes Welt bricht in sich zusammen. War alles eine Lüge? Dann folgt der große Twist: Shira war nicht die Person am Funkgerät.

Als Eugene am Boden zerstört in einer dunkles Seitengasse das Manuskript seines Buches verbrennt, erscheint Max hinter ihm. Sie offenbart sich als jene Person, die all die Zeit über mit Eugene per Funk gesprochen hat. Ein paar offene Fragen bleiben noch. Warum gab sie sich den Namen Stephanie? Und war sie in Lance Hornsbys Spiel mit Eugene involviert?

Mehr zur neuen The Walking Dead-Folge und dem Stephanie-Twist im Video

Die Wahrheit kommt ans Licht und meine Probleme! | The Walking Dead Staffel 11 Folge 11

Die bereits in den US erschienene Folge 12 klärt das Stephanie-Rätsel ein für alle Mal. Achtung, es folgen Spoiler zu Folge 12:

Es gab nie eine Stephanie. Max bastelte sich selbst ein Funkgerät und gab sich einen falschen Namen (den Namen ihrer Mutter), um nicht direkt enttarnt zu werden. Denn das Commonwealth bemerkte natürlich, dass irgendwer namens Stephanie mit der Außenwelt per Funk in Kontakt getreten ist. Und diesen Umstand nutzte Lance für seine Zwecke.

Aus Angst vor einer strengen Strafe durch das Commonwealth für ihren Regelverstoß hielt Max die Füße still. Und ehe sie sich versah, tauchte Eugene bereits an der Seite einer anderen Frau im Commonwealth auf, die sich als Stephanie ausgibt. Max schwieg weiterhin. Sie war nie Teil von Lances Plan. Nun kann das nächste Kapitel der ziemlich komplizierten Liebesgeschichte von Max und Eugene beginnen. Spoiler Ende.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wart ihr von der Enthüllung der "echten" Stephanie überrascht?