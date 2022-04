The Walking Dead-Tod aus Versehen verraten: Diese Hauptfigur wird in Staffel 11 zum Zombie

The Walking Dead Staffel 11 wird in den letzten acht Folgen ein großes Opfer fordern. Den Tod einer Hauptfigur hat schon jetzt ein Crew-Mitglied aus Versehen gespoilert.

Bis zum Herbst müssen sich Fans gedulden, ehe die acht finalen Episoden von The Walking Dead zu sehen sind und die erfolgreiche Horrorserie nach 11 Staffeln zu Ende geht. Darin werden Maggie, Negan, Daryl und Co. in den Krieg gegen das Commonwealth ziehen – und ein Charakter wird diesen garantiert nicht überleben.

Achtung, es folgt ein massiver Spoiler zu den letzten Folgen von The Walking Dead. Wenn ihr euch die Überraschung nicht verderben wolltet, solltet ihr lieber nicht weiter lesen.



Bereits seit einigen Wochen ist das Finale von The Walking Dead im Kasten. Zahlreiche Darstellende und Crew-Mitglied schwärmen bereits in Erinnerung an die gemeinsame Zeit und die letzten Drehtage – und das nicht immer ganz spoilerfrei. Auf Instagram teilte nun ein Team-Mitglied ein Bild, auf dem ein massiver Spoiler zu erkennen ist.

Spoiler zu The Walking Dead Staffel 11: Diese Hauptfigur wird zum Zombie

Auf Instagram veröffentlichte die Hairstylistin Taylor Knight, die seit Beginn an (also seit 12 Jahren) zur Crew von The Walking Dead gehört, ein Foto, das etwas zu viel verrät. Darauf posiert sie an der Seite der Schauspieler:innen Laila Robins und Josh Hamilton. Sie beide sind in Staffel 11 als Commonwealth-Anführerin Pamela Milton und ihre rechte Hand Lance Hornsby zu sehen.

Auf dem Bild ist Lance Hornsby im frisch infizierten Walker-Look zu sehen. Das Problem dabei: In der Serie ist dieser Charakter aktuell noch quicklebendig. Aber nicht mehr lange.

Sicher: Die Enthüllung, dass der psychopathische Staffel 11-Bösewicht Lance Hornsby sterben wird, ist nicht wirklich überraschend. Aber es war sicherlich nicht gewünscht, dass dieser Spoiler schon Monate vor der Ausstrahlung der nächsten Folgen öffentlich wird. Mittlerweile hat Taylor Knight das Foto wieder gelöscht.

The Walking Dead: Lance Hornsby wird in Staffel 11 sterben

Bevor sich The Walking Dead Staffel 11 in die lange Pause verabschiedet hat, hat Lance Hornsby quasi sein Todesurteil unterzeichnet. Er wollte Maggie ermorden lassen und überließ das Schicksal der Oceanside-Bewohner:innen einem Münzwurf. Seine Commonwealth-Armee hat Oceanside, Hilltop und Alexandria eingenommen.

© AMC Lance Hornsby in The Walking Dead

Nachdem sich Daryl, Aaron und Gabriel ein blutiges Gefecht mit Soldaten des Commonwealth in Folge 16 lieferten, ist ein friedlicher Ausgang dieses Konflikt nun ausgeschlossen. Ob neben Lance noch andere Hauptcharaktere in den letzten acht Folgen sterben werden, ist noch nicht bekannt – Leaks von den Dreharbeiten haben aber schon das Überleben einiger Figuren bestätigt.

Wie und wann genau wir uns auf den grausamen Tod von The Walking Dead-Fieslig Lance Hornsby freuen können, ist noch nicht bekannt. Ob ihm seine scheinbar Vertraute Carol bald die Blumen zeigen wird?

Welche The Walking Dead-Figuren stehen stehen auf eurer Todesliste für die finalen Episoden?