The Walking Dead: Trailer zu Folge 14 enthüllt Negans und Carols Plan

The Walking Dead liefert uns nächste Woche endlich Antworten, was hinter Negans und Carols geheimen Plan steckt. Hier könnt ihr den Trailer zu Staffel 10, Folge 14 sehen.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Die jüngste Folge von The Walking Dead ließt den Whisperer-Krieg hinter sich, um sich emotional von Michonne zu verabschieden. Doch nächste Woche erfahren wir endlich mehr über Negans (Jeffrey Dean Morgan) und Carols (Melissa McBride) Pläne und die Auswirkungen des schockierenden Todes von Alpha.

Die kommende Episode trägt den Titel Look at the Flowers - eine Anspielung auf Carols Hinrichtung eines Kindes in Staffel 4. Darin verabschieden sich drei Charaktere, um das Commonwealth aufzusuchen. Den Trailer zu Folge 14 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

The Walking Dead: Carol und Negan haben eine Abmachung

Carol hat endlich bekommen, was sie wollte: Rache an Alpha (Samantha Morton). Der Trailer zur nächsten Folge beginnt direkt mit einem Bild, das Fans euphorisch stimmt. Carol spießt Alphas Kopf auf eben jenen Grenzzaun, auf dem Alpha den Kopf von Carols Adoptivsohn Henry steckte. Dabei erfahren wir auch, dass es wirklich eine Abmachung zwischen Negan und Carol gab.

© AMC The Walking Dead

Kaum zu glauben, aber es ist die erste Interaktion überhaupt zwischen Carol und Negan in The Walking Dead. Negan solle ihr Alphas Kopf liefern und im Gegenzug sorgt sie für seine Rehabilitierung. Doch Carol scheint ihre Schuld vorerst nicht begleichen zu wollen. Kritisch wird für Negan hingegen ein Aufeinandertreffen mit Daryl, der erstmal von Negans wahren Absichten überzeugt werden muss. Ob er dem Ex-Savior glaubt?

Carols Rache wird aber noch weitreichende Folgen haben. Beta, dessen wahre Identität erst kürzlich bestätigt wurde, findet Alphas Kopf. Am Ende des Trailer sehen wir Beta die riesige Horde an Beißern befehligen. Nach der Zerstörung Hilltops wird er diese nun auf Alexandria loslassen.

The Walking Dead beginnt das Commonwealth-Kapitel

© AMC The Walking Dead

Mit der kommenden Folge beginnt The Walking Dead bereits das nächste große Kapitel aufzuschlagen. Denn Eugene, Ezekiel und Yumiko werden sich auf den Weg zum Treffpunkt mit Stephanie, einer Vertreterin des Commonwealth, machen.

Nur noch 3 Episoden bleiben uns in Staffel 10. In diesen wird die Whisperer-Story ihren fulminanten Endpunkt erreichen. Zudem erwartet der Anfang der Commonwealth-Geschichte und damit auch die Rückkehr von Maggie. In den Comics ist das Commonwealth der letzte große Handlungsschauplatz von The Walking Dead.

The Walking Dead - Trailer zu Staffel 10, Folge 14

The Walking Dead - S010E14 Trailer (English) HD

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.



Podcast für The Walking Dead-Fans: Wir sprechen über Carols Masterplan

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - besprechen Yves, Andrea und Sebastian die krassen, neuen Geschehnisse:

In Folge 12, Was Alpha will, überschlagen sich die Ereignisse. Nicht nur fliehen unsere Helden in alle Richtungen aus dem brennenden Hilltop, auch erfahren wir endlich, warum Negan sich den Whisperern angeschlossen hat und verlieren mehrere geliebte und verhasste Figuren.



Was erwartet ihr von den letzten 3 Folgen in Staffel 10?