The Walking Dead: Das sind die brutalen Schocks in Folge 12

Die 10. Staffel von The Walking Dead erreicht ihren blutigen Höhepunkt. Die neuste Folge schockiert unter anderem mit einer brutalen Szene, auf die Kenner der Comics mit Spannung gewartet haben.

Achtung, massive Spoiler zu The Walking Dead: 20 Episoden lang haben Fans von The Walking Dead auf diesen Moment gewartet. Bereits die Vorschau auf Folge 12 deutete einen riesigen Figuren-Tod und nun ist es tatsächlich passiert: Alpha ist tot. Aber wer durfte sie töten? Ist es wie in den Comics passiert?

Die Episode Walk With Us schockiert nicht nur mit Alphas brutalem Abschied, sondern noch zwei weiteren tragischen Toden. Diese Folge ist die schmerzhafteste Erfahrung seit Alphas Zaunmassaker. Hier haben wir alles zu den 3 großen Toden in Folge 12 zusammengefasst.

The Walking Dead: Gammas schockierender Tod

Nach der Schlacht um Hilltop sind die Charaktere in alle Winde zerstreut. Gamma (Thora Birch), Alden, Kelly und Baby Adam werden auf der Flucht plötzlich von Beißern umzingelt. Gamma gelingt es die Zombies wegzulocken und alle abzumetzeln. Doch dann folgt der große Schock.

© AMC The Walking Dead: Zombie-Gamma

Gamma wird von Beta (Ryan Hurst) überrascht, der ihr eines seiner Jagdmesser in den Bauch rammt. Sie werde sich erneut den Whisperern anschließen - als Untote. Brutal schlitzt er sie mit dem Messer auf.

Ihren leblosen Körper lehnt er an einen Baum und wartet, dass sie sich verwandelt. Gamma wird zu einem Beißer. Nach wenigen Sekunden durchbohrt ein von Alden abgeschossener Pfeil ihren Kopf.

Das nächste The Walking Dead-Opfer: Earl Sutton

Als hätte die kleine Judith Grimes (Cailey Fleming) nicht schon genug gelitten, nachdem sie in der großen Schlacht ihren ersten Menschen tötete, muss sie schließlich noch ein schreckliches Opfer bringen. Earl Sutton (John Finn), der die Kinder von Hilltop in Sicherheit brachte, wurde gebissen.

© AMC The Walking Dead: Zombie-Earl

Earl weiß um seine nahende Verwandlung und nimmt sich mit einem durch einen Tisch gebohrten Nagel das Leben, nachdem er der mitgenommenen Judith die Verantwortung für die Kinder überträgt. Leider verfehlt Earl seinen Kopf und wird zum Zombie. Judith erlöst ihn mit ihrem Katana.

Negan, Carol oder Daryl? Wer tötet Alpha in The Walking Dead

Das Rätselraten um Alphas Mörder hat endlich ein Ende. Die Episode Walk With Us lässt uns aber vorher noch um Lydias (Cassady McClincy) Leben bangen. Alpha (Samantha Morton) will ihre Tochter umbringen und lässt sie von Negan (Jeffrey Dean Morgan) gefangen nehmen. Doch Negan brachte Lydia an einen anderen Ort.

© AMC The Walking Dead: Alpha stirbt

Alpha findet im Beisein von Negan nur eine leere Hütte vor. Als sie sich überrascht zu Negan umdreht, hat er bereits ihre Kehle mit einem Messer durchgeschnitten. Während sie verblutet, gibt ihr Negan noch unter Tränen einen Abschiedskuss.

Obwohl die Geschichte der Whisperer einige Änderungen zum Comic-Pendant aufweist, erleidet Alpha letzten Endes doch das gleiche Schicksal wie im Comic. Auch darin stirbt sie durch Negans Hand. Ein Kehlenschnitt ist aber nicht genug. Negan köpft Alpha, so wie sie es zuvor mit 10 Bewohnern der Gemeinschaften in Staffel 9 machte.

Schock in The Walking Dead: Der Masterplan um Negan enthüllt

Die Episode entlässt uns mit einem perfiden Twist, der uns endlich die Antwort liefert, wer Negan aus seiner Zelle befreit hat. Im Wald trifft sich Negan mit einer unbekannten Person, der er Alphas zombifizierten Kopf vor die Füße wirft.

© AMC The Walking Dead: Alphas Kopf

Es ist Carol (Melissa McBride), die Negan mit dem Mord an Alpha beauftragte. Ihr Versprechen der letzten 12 Folgen, sie werde Alpha umbringen, hat sie schließlich wahr werden lassen - wenn auch indirekt.



Die Enthüllung, dass Carol für Negans Freilassung verantwortlich ist, wird sicher noch Konsequenzen nach sich ziehen. Kann Negan überhaupt zu den anderen Charakteren zurückkehren, nachdem er aktiv bei der Schlacht von Hilltop auf der Seite der Whisperer kämpfte? Auf Antworten müssen wir uns gedulden, denn nächste Woche steht erstmal Michonnes finales Soloabenteuer bevor.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Die Schalt von Hilltop

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Andrea und Max über die hoch emotionale 11.Folge der 10. Staffel:

Diesmal besprechen wir die Folge Angesicht zu Angesicht und diskutieren über die Schlacht von Hilltop, Negans geheimen Plan und die emotionalsten Charaktermomente vor dem großen Gemetzel. Ihr wollt erfahren, wessen Gesicht Negan wirklich als Whisperer-Maske trägt? Dann hört jetzt in unseren Podcast rein.



Hat euch Alphas Tod in The Walking Dead schockiert?