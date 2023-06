The Witcher Staffel 3 verspricht im ersten Trailer gewaltige Fantasy-Action für Henry Cavills Geralt-Abschied

Netflix hat den ersten langen Trailer zu The Witcher Staffel 3 veröffentlicht. Henry Cavills letzter Geralt-Auftritt wird zum actionreichen Höhepunkt der Fantasy-Saga.

In wenigen Wochen hat das Warten ein Ende. Die 3. Staffel der Fantasy-Serie The Witcher wird am 29. Juni und am 27. Juli 2023 in zwei Teilen auf Netflix veröffentlicht. Es werden die letzten Folgen mit Henry Cavill als Geralt sein, ehe Liam Hemsworth die Rolle des Hexers ab Staffel 4 übernimmt.

Netflix hat jetzt den ersten langen Trailer zu The Witcher Staffel 3 veröffentlicht, der mit jeder Menge Action und Magie aufwartet. Henry Cavills Abschied könnte das bisherige Highlight des Fantasy-Epos werden.

Fantasy-Action bei Netflix: Der Trailer zu The Witcher Staffel 3 mit Henry Cavill

The Witcher - Staffel 3 Trailer (Deutsch) HD

In The Witcher Staffel 3 machen Fraktionen auf dem ganzen Kontinent Jagd auf Ciri (Freya Allan) – darunter Francesca Findabairs Elfen, die nördlichen Königreich sowie auch Ciris Vater Kaiser Emhyr var Emreis.

Nicht nur um sie zu schützen, sondern auch um ihre magische Ausbildung voranzubringen, reisen Geralt (Henry Cavill) und Yennefer (Anya Chalotra) mit ihr auf die Insel Thanedd, auf der sich auch die Zauberschule Aretuza befindet.

Dabei ahnt das Trio nicht, dass es direkt in einen eskalierenden Konflikt hineinstolpert. Die wichtigsten Handlungsfäden der bisherigen Serie werden hier in einem schockierenden Höhepunkt zusammenführt.

Adaptiert wird dabei Andrzej Sapkowskis Roman Die Zeit der Verachtung, der unter anderen mit dem bisher epischsten und gefährlichsten Kampf für Geralt auftrumpft. Fans können sich also auf einen fulminanten Abschied von Henry Cavill einstellen.

The Witcher-Zukunft ohne Henry Cavill: Netflix arbeitet schon an Staffel 4 und 5

Netflix' Fantasy-Universum wird auch ohne Henry Cavill fortbestehen. Eine 4. Staffel, in der Liam Hemsworth die Rolle des Hexers Geralt übernimmt, wurde unlängst bestellt und soll voraussichtlich ab Herbst 2023 in Produktion gehen. Darüber hinaus soll auch eine 5. Staffel bereits sicher sein. Und das ist noch nicht alles.

Bereits 2021 kündigte Netflix zwei weitere The Witcher-Projekte an, die sich derzeit in Produktion befinden. Nach The Witcher: Nightmare of the Wolf erwartet uns mit The Witcher: Sirens of the Deep ein weiterer Anime-Film. Zudem wird aktuell in Südafrika eine Spin-off-Serie über eine jugendliche Diebesbande, die Rattenbande, gedreht. Diese wird erstmals in The Witcher Staffel 3 zu sehen sein.



