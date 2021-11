Trailer zum größten Star Wars-Ereignis seit 2 Jahren? Was beim Disney+ Day passieren soll

Der Disney+ Day wartet mit einigen Überraschungen für Star Wars-Fans auf. Neben einem Special zu Boba Fett könnte uns auch der erste Trailer zur Obi-Wan Kenobi-Serie erwarten.

Am Freitag findet auf Disney+ der sogenannte Disney+ Day statt. Gefeiert wird das zweijährige bestehen des Streaming-Diensts, der hierzulande seit März 2020 verfügbar ist. Besonders Star Wars-Fans dürften an diesem Tag auf ihre Kosten kommen. Disney verspricht nämlich einige Überraschungen zu seinem großen Feiertag.

Am 12. November 2021 gibt es mindestens einen neuen Star Wars-Inhalt auf Disney+. Es handelt sich um das Special Unter dem Helm: Das Vermächtnis von Boba Fett, das sich passend zum Start von Das Buch von Boba Fett mit der Geschichte des legendären Kopfgeldjägers beschäftigt und uns hinter die Kulissen entführt.

Star Wars am Disney+ Day: Erster Obi-Wan-Trailer und Ankündigung neuer Projekte möglich

In einer Pressemitteilung von Disney ist allerdings auch von "ersten Einblicken, neuen Trailers und exklusiven Clips" die Rede. Doch was versteckt sich dahinter? Die Kolleg:innen von Star Wars News Net haben sich in der Gerüchteküche umgehört und berichten u.a. vom ersten Bewegtbildmaterial aus der Obi-Wan Kenobi-Serie.

Laut der verlässlichen Fanseite könnten uns am Freitag der erste Blick auf das größte Star Wars-Event seit dem Kinostart von Der Aufstieg Skywalkers erwarten. Die Dreharbeiten zu Obi-Wan Kenobi sind abgeschlossen. Ob es ein vollständiger Trailer, ein kurzer Teaser oder nur ein Behind-the-Scenes-Video wird, steht noch nicht fest.

Was angeblich darüber hinaus für den Disney+ Day geplant ist:

Konkrete Details, welche Star Wars-Projekte beim Disney+ Day angekündigt werden könnten, nennt Star Wars News Net nicht. Für 2023 soll aber eine neue Animationsserie geplant sein. Vor ein paar Tagen gab es Gerüchte, dass sich diese um die Geschichte von Darth Maul in der Zeit vor den Ereignissen von Solo: A Star Wars Story dreht.

Apropos Solo: Viele Fans wünschen sich eine Fortsetzung zu dem an den Kinokassen gefloppten Han Solo-Film. Nachdem letztes Jahr die Lando-Serie angekündigt wurde, gibt es dieses Jahr vielleicht eine Antwort auf die Fan-Bewegung, die sich unter dem Hashtag #MakeSolo2Happen gebildet hat. Am Freitag wissen wir mehr.

Das Star Wars-Universum wird auf Disney+ aufgebaut. Zahlreiche neue Projekte erwarten uns in den nächsten Jahren. Im dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die einzelnen Serien für euch aufgeschlüsselt.

Von Das Buch von Boba Fett über die Rückkehr von Obi-Wan Kenobi bis hin zur mysteriösen Unternehmung The Acolyte: Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zu den kommenden Star Wars-Serien auf Disney+.

