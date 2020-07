Überraschung für Marvel-Fans: Erste Minuten des Horror-Blockbusters New Mutants

Trotz vieler Verschiebungen hält Disney am Plan fest, den Marvel-Horror New Mutants im Sommer ins Kino zu bringen. Zur Ankündigung gab es gleich noch einen Trailer und die ersten Minuten des Films zu sehen.

Ein Schock geht durch das System der Kinofans. Gestern beschlossen Disney und auch Paramount nochmal ihre Kino-Veröffentlichungen zu überdenken. Aufgrund der nicht abflachenden Corona-Zahlen in den USA wurden zahlreiche Filme abermals verschoben. Das bringt den verfluchten Marvel-Horror New Mutants in eine besondere Situation. Er wird der erste Blockbuster des Kino-Sommers.

Im Rahmen der Comic-Con@Home machte Disney die überraschende Ankündigung. Nach insgesamt 5 Verschiebungen soll das bereits 2017 abgedrehte X-Men-Sorgenkind New Mutants nun tatsächlich am 28. August 2020 in den US-Kinos starten. Nur wenige Minuten nach der Marvel-Freude wurde bekannt, dass Disney den Start der Realverfilmung Mulan auf unbestimmte Zeit verschoben hat.

New Mutants wird zum Lichtblick des Sommerkinos - seht die ersten Minuten

New Mutants nimmt nun die besondere Stellung ein, der erste Blockbuster des Kino-Sommers zu sein. Der Marvel-Film von Josh Boone bringt das Superheldengenre in Horrorgefilde mit Anspielungen an die Nightmare on Elm Street-Reihe. Wie gruselig der Film wirklich wird, zeigen nun die Eröffnungsminuten des Films sowie ein neuer Trailer frisch von der virtuellen Comic-Con.

Hier gibt's die Eröffnungsszene und den neuen Trailer zu New Mutants

New Mutants - Opening Scene & Comic-Con Trailer (English) HD

Während eines virtuellen Panels zum Film sprachen Regisseur und Darsteller (darunter Maisie Williams und Anya Taylor-Joy) sowohl über die Horror-Einflüsse des Films als auch über die absurde Situation, in der der Film seit seinem ursprünglich geplanten Start im Jahr 2018 geraten ist. Und so wurde auch die finale Kinostart-Ankündigung mit dem augenzwinkernden Zusatz "fingers crossed" (Daumen drücken) versehen.

New Mutants wird zum Versuchskaninchen von Disney

Mit dem Start von New Mutants hat Disney nicht viel zu verlieren. Das Spin-off des X-Men-Universums entstand vor der Übernahme von 20th Century Fox durch den Disney-Konzern. Der Film sollte ursprünglich als Start einer Marvel-Horror-Trilogie dienen. Diese Pläne sind nun verfallen, da New Mutants kein Teil des MCU ist. In zuvor angekündigte Nachdrehs investierte Disney kein Geld mehr.

© Disney New Mutants

Vielmehr wird New Mutants nun als Testversuch für Disney gelten, ob und wie ein Blockbuster-Start in den USA mitten in der Corona-Pandemie überhaupt funktionieren kann. Die Verschiebung des 200 Millionen US-Dollar schweren Mulan-Films ist bereits ein Zeichen dafür, dass Disney erst abwarten will, wie ihr erster Kinostart des Sommers anläuft.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, aber der Kinostart von New Mutants ist noch nicht in Stein gemeißelt. Nach der Verschiebung von Tenet (und nun auch Mulan) haben zahlreiche Kinoketten in den USA ihre Wiedereröffnung vertagt. Denn ohne große Blockbuster fehlt den Lichtspielhäusern die finanzielle Grundlage. Es bleibt abzuwarten, ob New Mutant Grund genug ist, die Kinos wiederzueröffnen.

In Deutschland startet New Mutants am 27. August 2020 in den Kinos.

